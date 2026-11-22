Arsenal’ın Emirates Stadyumu’nda Kadınlar Süper Ligi galibiyeti alma çabası pazar günü de sonuçsuz kaldı. West Ham ile golsüz berabere kalan Kuzey Londra ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı veren sıralardan uzak, altıncı sırada kaldı.

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Slegers’in ekibinin iç saha sıkıntısı sürüyor

Arsenal taraftarları, pazar günü West Ham ile 0-0 biten maçın son düdüğünün ardından tepkilerini dile getirince Emirates Stadyumu’nda ortam gerildi. Arsenal’ın ligde evinde üst üste aldığı altıncı beraberlik olan bu sonuç, takımın beklentileriyle Renee Slegers yönetimindeki mevcut performansı arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Bu sonuç, Avrupa kupalarında OL Lyonnes karşısında alınan ağır yenilginin hemen ardından geldi ve teknik ekibin üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen Arsenal, West Ham’ın dirençli savunmasını aşamadı.

Maçın ardından BBC Sport’a konuşan Slegers, performanstan duyduğu rahatsızlığı gizlemedi. “Yeterince iyi değil,” dedi. “Elbette bu, bu yoğun maç döneminin dokuzuncu karşılaşması. Bizim için uzun bir dönem oldu, maçlar arasında kısa süre vardı ama bu bir mazeret değil. Bunu takım olarak da söyledik: Maça yeterince enerjik başlamıyoruz. Maçın gidişatı, Emirates’te daha önce oynadıklarımızla aynı.”

Williamson’ın dönüm noktası gölgede kaldı

Leah Williamson için kutlama günü olması bekleniyordu: Kulüpteki 300. maçında takımın kaptanlığını yaptı. Ancak Arsenal’ın golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın başlarında ritmini bulmakta zorlandığı sönük performans, bu dönüm noktasını gölgede bıraktı. Lisa Baum da solunum sorunları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Beraberlik, Arsenal’ın ligde evindeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkarsa da Slegers, bir başka can sıkıcı sonucu değerlendirmek için millî maç arasının tamamına sahip olacak.

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West Ham, Viviane Asseyi’nin çizgiden çıkarılan kafa vuruşuyla erken bir gol bulmaya yaklaştı. Arsenal’ın oyunda ivme yakalama çabası, Baum’un yaşadığı endişe verici sağlık sorunuyla daha da sekteye uğradı. Topsuz alanda solunum güçlüğü yaşayarak yere yığılan oyuncuya sahada uzun süre müdahale edildi. Sağlık ekibi Baum’la ilgilenirken oyun birkaç dakika durdu. Ardından oyuncu sedyeyle götürüldü ve bu olay zorlu geçen ilk yaraya hüzünlü bir hava kattı.

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Son vuruşlardaki eksiklik Arsenal’a pahalıya mal oldu

Slegers, devre arasında Georgia Stanway’in yerine Kyra Cooney-Cross’u oyuna alarak takımını canlandırmaya çalıştı ancak aranan gol gelmedi. Frida Maanum gole yaklaştı fakat topu yalnızca yan ağlara gönderebildi. Caitlin Foord’un tehlikeli vuruşu ise az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarının hareketli bir bölümünde Cooney-Cross’un şutu direğe takıldı ve ev sahibi ekibin gol bulmasını engelleyen etkenlerden biri de bu oldu. West Ham kalecisi Constance Picaud, Foord’un sert şutunda topu elinden kaçırdığında bile hiçbir Arsenal oyuncusu dönen topa yeterince çabuk davranamadı.

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Hayal kırıklığı yaratan iç saha serisinin ardından Arsenal’ı zorlu maçlar bekliyor

Arsenal’ın bu sezon asıl iç sahasındaki galibiyet hasreti sürerken son düdük tribünlerden yükselen yuhalamalarla karşılandı. Arsenal 15 puanla altıncı sırada bulunuyor ve üçüncü sıranın sekiz puan gerisinde. Takım, 11 Aralık’ta deplasmanda Everton ile karşılaşarak toparlanmaya çalışacak, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile oynayacağı maç için İtalya’ya gidecek.