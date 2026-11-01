Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Konrad Laimer, şampiyon ekibin 23 şut çekip 4,18'lik gol beklentisi (xG) değerine ulaşmasına rağmen Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Harry Kane ikinci yarıda bir penaltı kaçırırken Bayern Münih'in üç şutu direkten döndü.

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Bayern, hücumdaki ezici üstünlüğüne rağmen berabere kaldı

Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund karşısında 90 dakika boyunca üstün oynasa da 2-2'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Konrad Laimer perdeyi açtı; Serhou Guirassy'nin beraberlik golünün ardından Dayot Upamecano, Bayern'i yeniden öne geçirdi.

Bayern, 18'i ceza sahası içinden olmak üzere 23 şut çekti ve 4,18 gibi yüksek bir gol beklentisi (xG) değerine ulaştı.

Dortmund ise yalnızca 0,63'lük xG üretmesine rağmen sınırlı sayıdaki fırsatından ikisini gole çevirdi.

Laimer, karşılığını alamadıkları ikinci yarı performansından yakındı

Sahanın iki ceza sahası arasında etkili bir performans sergileyen Laimer, Bayern'in rahat bir galibiyet alacak kadar iyi oynadığını vurguladı. Laimer, “Daha fazla gol atacak kadar pozisyona girdik. Dortmund'un ikinci yarıda attığı iki gol dışında gerçekten daha fazla pozisyon bulduğunu düşünmüyorum” dedi.

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“Bence ikinci yarımız ilkinden daha iyiydi. Daha iyi oynadık, topu daha iyi dolaştırdık ve birçok fırsat yarattık. Bugün bunları değerlendiremedik.”

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Avusturyalı oyuncu, “Sonunda 90. dakikada yemememiz gereken bir gol yedik. Böylece maç 2-2 bitiyor; bu sonuç Dortmund'u kesinlikle bizden daha fazla memnun edecektir” diye ekledi.

Direkler ve kaçan penaltı pahalıya mal oldu

Şampiyon Bayern'in maçı koparamamasında şanssızlık da rol oynadı: Üç şutu direkten döndü. Michael Olise maçın başlarında direğe takılırken Harry Kane'in penaltı vuruşu üst direkten döndü.

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Sonradan oyuna giren Lennart Karl da Fabio Silva'nın son dakikalardaki beraberlik golünden önce uzatma dakikalarında direğe takıldı.

Laimer, kadro derinliğinin önemini vurgulayarak “Şu anda her oyuncunun önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Birlikte hareket etmeye devam ediyoruz” dedi.

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Şampiyon, Madrid'de toparlanmak istiyor

Bu beraberliğin ardından Bayern, 18 puanla Bundesliga'nın zirvesinde kaldı ve gol averajıyla Dortmund'un önünde yer aldı.

Takım, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gidecek.

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Bayern, hücumdaki üstünlüğünü Avrupa'da üç puana dönüştürmeyi hedefliyor.