“Yeterince cesur değil!” Bruno Fernandes, Manchester United'ın Como karşısında ağır yenilgi almasının ardından Michael Carrick'in taktiklerini sorguladı

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Avrupa'da felaketle sonuçlanan bir gecenin ardından Michael Carrick'in taktik düzenini sert sözlerle eleştirdi. İtalyan ekibi Como karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi alan Manchester United'ın hem kimlikten hem de agresiflikten yoksun performansı, teknik direktörün geleceğini ciddi biçimde tehlikeye attı.

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Fernandes daha cesur bir oyun istiyor

Avrupa kupalarındaki bir maça daha ağır başlamalarını değerlendiren Fernandes, TNT Sports'a şunları söyledi: “Bu ilk kez olmuyor. Maça kötü başladık ve çok erken bir gol yedik. Topa yeterince baskı yapmadık, topla yeterince iyi hareket etmedik, pek az şey istediğimiz gibi gitti. Erken gol yemek, maça yenilgi psikolojisiyle devam etmemize neden oluyor. Bundan çıkmak, cesur oynamak, topa sahip olmak ve bir şeyler üretmek zorlaşıyor. Bunları yapamazsak bu durumdan çıkmamız çok zor olacak.”

Kaptanın sözleri, Carrick yönetiminde takımın savunma anlayışına ilişkin görüş ayrılığının büyüdüğünü ortaya koydu. Fernandes, özellikle Avrupa'nın önde gelen birçok takımının tercih ettiği önde baskı yerine rakibi karşılayarak geriye çekilme kararına dikkat çekti. “Adam adama baskı yapmamak, bazen arkada boşluk bırakıp topu kazanmaya çalışmak ve rakibi beklemek teknik ekibin kararı. Ama bazen bu takımlara alan verdiğinizde özgüven kazanıyorlar” dedi. Bu agresiflik eksikliği, kendisine tanınan alanı iyi kullanan teknik kapasitesi yüksek Como karşısında ağır bir bedel ödetti.

Tarihi çöküşün ardından Carrick eleştirilerin odağında

Yenilginin boyutu Carrick üzerindeki baskıyı büyük ölçüde artırdı. Bu sonuç, Manchester United'ın uzun ve köklü Avrupa kupaları tarihinin en karanlık sayfalarından biri oldu. Nico Paz'ın henüz 118. saniyede attığı golle Manchester United geriye düştü ve ev sahibi taraftarlar için sıkıntılı bir gece başladı. Paz bir gol daha atıp Tasos Douvikas'ın golünün asistini yaparken, Jacobo Ramon güçlü bir kafa vuruşuyla dördüncü golü kaydetti.

Maçın başındaki bu çöküş, United'ın köklü savunma zaaflarını gözler önüne serdi. Takım, yalnızca sekiz gün önce Atletico Madrid karşısında yaşadığı benzer bir aksaklığın ardından, üst düzey Avrupa kupalarında üst üste iki maçın ilk iki dakikasında gol yiyen ilk İngiliz ekibi oldu. Tekrarlanan bu konsantrasyon eksikliği, mevcut yönetim altında yolunu kaybeden takımın belirleyici özelliği hâline geldi.

Getty Images

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Teknik direktörün oyun planı sorgulanıyor

Maç sonrası röportajında Fernandes'e doğrudan Carrick'in o gece taktiksel açıdan hata yapıp yapmadığını düşündüğü soruldu. Sorumluluğu teknik ekibe bırakmaya çalışsa da daha girişken bir oyun istediği açıktı. Fernandes, “Buna ben değil, teknik direktör ve ekibi karar vermeli. Bazen baskı altında daha cesur olmanız, önde baskı yapma riskini alıp rakibi rahatsız etmeniz gerekir” dedi.

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United'ın nerede yetersiz kaldığını anlatan kaptan, kendi takımının ulaşamadığı seviyeye örnek olarak Como'nun agresifliğini gösterdi. Fernandes, “Gördüğünüz gibi, stoperleri beni kendi yarı sahamda marke etmeye geliyordu. Takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyor ama yapamadık. Merkezde kısa pas bağlantılarıyla oynayan bir takıma fazla zaman ve alan verirseniz sizi kanatlardan cezalandırabilir” diye ekledi.

Solskjaer'in son günlerini hatırlatan görüntüler

United bir ara, 1964'te Portekiz temsilcisi Sporting karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyle Avrupa kupalarındaki en ağır mağlubiyetini tekrarlamaya tehlikeli biçimde yaklaştı. Carrick, gidişatı durdurmak için Ineos döneminde toplam 110 milyon sterline transfer edilen Matheus Cunha ve Andrey Santos'u devre arasında oyundan aldı. İkinci yarının ortalarında ise kaptan Fernandes'in yerine Joshua Zirkzee'yi sahaya sürdü. Zirkzee, yine sonradan oyuna giren Amad Diallo'nun ortasında ofsayt tuzağını aşıp uzatma dakikalarında sakin bir vuruşla farkı azaltan golü attı. Ancak bu geç gol, kasvetli havayı dağıtmaya yetmedi.

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Son düdüğün ardından Carrick, sahadaki oyuncularının yanına uğramadan deplasmana gelen United taraftarlarına yöneldi ve defalarca ellerini kaldırarak özür diledi. Bu görüntü, Ole Gunnar Solskjaer'in Kasım 2021'de Watford karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından yaptığı çaresizce hareketi ürpertici biçimde hatırlattı. Solskjaer, o mağlubiyetten yalnızca 24 saat sonra görevden alınmıştı.