Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği'nin genel kuruluna katıldığı sırada, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir saldırıda bulundu.

Ceferin, Infantino'nun mevcut gerileyişinden yararlanarak İsviçreliyi görevinden istifa etmeye zorlamak istiyor; özellikle de FIFA Başkanı'nın yoğun baskılar altında önerisinden geri adım atmasından önce yaşanan, Dünya Kupası ticari haklarından hisselerin satışa sunulması kriziyle birlikte.

Ceferin konuşmasında şöyle dedi: "Yaklaşık 200 yıl önce Hans Christian Andersen 'İmparatorun Yeni Elbiseleri' hikâyesini yazdı. Hepimiz bu hikâyeyi biliriz. Bir imparator lüks kıyafetler giydiğine ikna olmuştur; kendisine bu kıyafetleri yalnızca aptalların ya da layık olmayanların göremeyeceği söylenmiştir. Bir çocuk herkesin gördüğü şeyi yüksek sesle dile getirene kadar maiyeti bütün bunlara inanıyormuş gibi yapar: İmparator çıplaktır."

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Belki de bu hikâyeden çıkarılacak ders, bal gibi tatlı sözlerin rahatsız edici gerçekleri değiştiremeyeceğidir. Futbol dünyası son zamanlarda çok tatlı birtakım sözler duydu. 'Geliştirme', 'demokrasi', 'istişare' - aslında bunun tam tersini tanımlamak için kullanılan kelimeler."

Şöyle devam etti: "Futbolun geleceğinin bir kısmını satmak, sırf ona 'geliştirme' denildi diye 'geliştirme' olmaz. Ulusal federasyonlara bir oldu-bittinin dayatılması, öyle adlandırılsa bile 'demokrasi' sayılmaz. Ödenen miktar ne olursa olsun. Ve gizlilik, sırf öyle adlandırıldı diye 'istişare' olmaz. Dünya 'yeter' diyene kadar bu, sizin kulüplerinizde daha kaç kez tekrarlanacak? Peki dostlarım, sanırım 'yeter' deme vaktinin geldiğine inanıyorum."



