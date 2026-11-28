2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışma artık yalnızca maçın ardından alınan hukuki kararlarla sınırlı değil. Şampiyonluğu yeniden Senegal'e veren karara Fas'ın itirazları arttıkça kriz medyadaki eleştirilere de taştı. Afrika'dan yükselen bazı sesler, sahada yaşananların şampiyonun kim olduğunu belirlemeye yettiğini ve hukuki tırmanışın sürmesinin Fas'ı kıtadaki imajına hizmet etmeyecek bir konuma sokabileceğini savunuyor.

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Kamerunlu yorumcu Rémy Ngono, “Radio France Internationale” radyosuna konuşurken Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun Spor Tahkim Mahkemesi kararına itiraz etme girişimlerini eleştirdi. İzlenen yolu “oyalama taktiği” ve haksız olarak nitelendiren Ngono, Senegalli oyuncuların sahaya dönmesinin ardından final maçının yeniden başlamasının, karşılaşmanın sonucuna ilişkin tartışmayı sona erdirdiğini savundu.

Ngono'nun açıklamaları, Spor Tahkim Mahkemesi'nin Senegal Milli Takımı'nın 1-0'lık galibiyetini onaylamasının ve Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun Senegal'i hükmen mağlup sayarak sonucu 3-0 Fas lehine tescil eden kararını iptal etmesinin ardından geldi. Bunun üzerine Fas Futbol Federasyonu, karara itiraz etmek için mevcut tüm hukuki yollara başvurma niyetinde olduğunu açıkladı.

Kamerunlu yorumcu, davadaki belirleyici anın maçın durmasının ardından oyunun yeniden başlaması olduğunu belirtti. Ngono, Fas Milli Takımı oyuncularının hakemin sahaya dönme kararını kabul ettiğini, ardından karşılaşmanın tamamlandığını ve penaltının kullanıldığını hatırlattı.

Ngono'ya göre bundan sonra yaşananlar, maçın sonucunu karşılaşmanın ardından ortaya atılan yorumlara göre değil, sahada fiilen olanlara göre kesinleştiriyor.

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Ngono analizinde, maç hakemine karşılaşmayı yönetme konusunda tam yetki veren ve onu maç sırasında yaşanan olaylarla ilgili son karar mercii yapan futbol kurallarının beşinci maddesine dayandı. Bu maddede yalnızca yolsuzluğun ya da yetkili kurumların müdahalesini gerektiren usulsüzlüklerin kanıtlandığı durumlar istisna tutuluyor. Ngono, kendi görüşüne göre bu istisnaların Fas ile Senegal arasındaki mevcut anlaşmazlık için geçerli olmadığını vurguladı.

Kamerunlu yorumcu aynı zamanda, Fas'ın krizi ele alış biçiminin Fas Milli Takımı'nın sürekli itiraz eden ve şikâyet eden bir taraf olarak algılanmasını pekiştirebileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ngono, krallığın Afrika futbolundaki büyük yerini ve kıta sahnesindeki rolünü kabul etti ve bu durumun, anlaşmazlığın sürmesini turnuva şampiyonluğu mücadelesinin sınırlarını aşan bir meseleye dönüştürdüğünü belirtti.

Bu eleştiriler, Fas Futbol Federasyonu'nun hukuki mücadelesini başta İsviçre Federal Mahkemesi olmak üzere İsviçre yargı kurumları önünde sürdürmeyi değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Karara karşı son yargısal itiraz yolu olan Federal Mahkeme, sportif anlaşmazlığın özünü yeniden incelemiyor ve incelemesini yalnızca hukuki usullere uyulup uyulmadığıyla sınırlıyor. Bu da davanın geleceğinin, Spor Tahkim Mahkemesi kararının iptalini haklı kılacak usule ilişkin gerekçelerin bulunup bulunmamasına bağlı kalacağı anlamına geliyor.