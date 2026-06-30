Yetenekli Nick Verschuren, on iki yılın ardından Ajax’tan kesin olarak ayrılıyor

Nick Verschuren (21), önümüzdeki dört yıl boyunca Sparta forması giyecek; Rotterdam kulübü ve Ajax, bu haberi Salı sabahı resmi kanalları aracılığıyla duyurdu.

Sparta'nın kulüp web sitesi üzerinden teknik direktör Gerard Nijkamp, Verschuren'in transferi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Nick ile Sparta'ya çok yetenekli bir savunma oyuncusu kazandırıyoruz; üstelik kendisi, futbolcu olarak kendini daha da geliştirebilecek yaşta. Bu nedenle Nick ile hemen dört yıllık bir sözleşme imzaladık.”

“Aynı zamanda Nick, profesyonel futbolda üç sezondur forma giyiyor ve geçen yıl FC Volendam formasıyla Eredivisie’de deneyim kazandı. Orada Nick, Hollanda’nın en üst seviyesinde gayet iyi bir performans sergilediğini gösterdi. Önümüzdeki yıllarda Nick’i daha da iyi bir savunma oyuncusu haline getirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı memnun yönetici.

De Telegraaf gazetesi daha önce Ajax’ın 800.000 avroluk sabit bir tutar alacağını ve bu tutarın nihayetinde 1 milyon avroya kadar çıkabileceğini bildirmişti.

Buna ek olarak, Amsterdam ekibi bir yeniden satış payı da şart koşmuştur. Verschuren’in Johan Cruijff ArenA’daki sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam edecekti.

Verschuren, Ajax’ın gençlik akademisinin neredeyse tamamını tamamladı. Ancak A takımda ilk kez forma giyme fırsatı bulamadı.

Ancak Verschuren, Jong Ajax formasıyla elli maça çıktı. Geçtiğimiz sezon, Volendam’da kiralık olarak forma giydiği dönemde mükemmel bir performans sergiledi.