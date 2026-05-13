Futbol sahasında önemli olan, genel durumu görebilmek, sakin kalmak ve baskı altında doğru kararları vermektir. DJI’deki işimizde de tam olarak bu nitelikler ön plana çıkmaktadır.

Güvenlik görevlisi: baskı altında genel durumu gözden kaçırmamak

DJI'da güvenlik görevlisi olarak, tıpkı Jaap Stam gibi genel durumu gözden kaçırmaz ve sakinliğinizi korursunuz. Hem cezaevi içinde hem de mahkumların polis, mahkeme veya hastaneye nakli sırasında ve dönüşte. Hızlı karar verir, uyanık kalır ve ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini tam olarak bilirsiniz. Tıpkı bir maç durumundaki gibi.

Cezaevi görevlisi: müdahale ve anlayış arasında denge

Cezaevi çalışanı (PIW) olarak, hapishanede vazgeçilmez bir rol oynarsınız. Güvenlik ve düzeni sağlar, mahkumların günlük faaliyetlerinde onlara rehberlik edersiniz. Onların çatışmalar ve duygularla başa çıkmalarına yardımcı olursunuz. Tıpkı bir hakem gibi, müdahale etmek ya da anlamak, alan tanımak ya da sınırlar koymak: bunlar her gün karşılaştığınız seçimlerdir. Sertlik ve insanlık arasında doğru dengeyi kurarak, mahkumların içeri girdiklerinden daha iyi bir şekilde dışarı çıkmalarını sağlarsınız.

Çalışma danışmanı: geleceği inşa etmek

İş rehberi olarak, bir eğitmen gibisiniz. Mahkumlara çalışma salonundaki işlerinde rehberlik edersiniz. İnsanlara yeniden bir yapı kazandırır ve mesleki diploma almalarına yardımcı olursunuz, böylece serbest kaldıklarında daha güçlü bir konumda olurlar. Bu, kendinizin de çok şey öğrendiği, minnettarlık duyulan bir iştir.

DJI’da çalışmanın ardında daha fazlası var. Burada önyargılarını bir kenara bırakmayı öğreniyorsun. Birinin geçmişte yaptıklarının ötesine bakıyor ve her günün kendine özgü olduğunu anlıyorsun. İşin, sadece kapıları kapatmaktan çok daha fazlasını içeriyor. Burada kapılar da açılıyor. DJI sadece özgürlüğün bittiği bir yer değil, aynı zamanda özgürlüğün yeniden başladığı bir ortamdır. Topluma geri dönüş için birlikte çalıştığımız yer. Çünkü biliyoruz ki, her mahkum yakında yine birinin komşusu olabilir.

Bu zorluk sadece sizin sorumluluğunuz değil, aynı zamanda mesleğinizdir. İster güvenlik görevlisi, ister BT, merkez ofis, sağlık hizmetleri veya diğer birçok rolde çalışıyor olun: her pozisyonda, her seviyede önemli bir katkı sağlıyorsunuz.

Niteliklerinizi sahada değil, başka bir alanda kullanmaya hazır mısınız?