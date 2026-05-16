Yetenekli Feyenoord oyuncusu, Hollanda'yı terk edip Almanya veya İngiltere'ye gidebilir

Voetbal International'ın haberine göre, Jan Plug ilgi konusunda hiç şikayetçi değil. Son zamanlarda çeşitli ülkelerden kulüpler, 21 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında Feyenoord'a bilgi aldı.

Joost Blaauwhof'un bildirdiğine göre, pek çok kulüp Katwijkli oyuncunun transferini istiyor. “Örneğin Austria Wien, Watford, Queens Park Rangers ve Danimarka şampiyonu Aarhus GF, Plug hakkında bilgi aldı.

"2. Bundesliga'dan da oyuncunun çevresine, sol ayağıyla oynayan oyuncunun transfer yapmaya istekli olup olmadığı soruldu," diye ekliyor gazeteci.

Ancak Plug, Feyenoord'dan kalıcı olarak ayrılmak istemiyor. Son altı aydır FC Dordrecht'te kiralık olarak oynayan oyuncu, daha fazla tecrübe kazanmak için yeni bir kiralık transferine açık olabilir.

Feyenoord bu kez VriendenLoterij Eredivisie içindeki bir takıma kiralamayı tercih edebilir. Excelsior mantıklı bir seçenek gibi görünüyor, ancak Blaauwhof'a göre orta sıralardaki takımlardan da ilgi gösterildi.

Plug, hala De Kuip'te başarılı olmayı hayal ediyor. Şimdiye kadar Feyenoord'un A takımında dokuz resmi maçta forma giydi.

Dordrecht'te Plug, on dört resmi maça çıktı. Schapekoppen'in baş antrenörü Dirk Kuijt, onun amcasıdır.