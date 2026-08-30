Liverpool efsanesi Steven Gerrard, cumartesi günü Anfield'de 2026-27 Premier Lig'in ikinci haftasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalan eski takımının karakterini eleştirdi.

Gerrard, takımın şampiyonluk yarışında pişmanlık yaşamamak için daha fazla hırsa ve sertliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gerrard, TNT Sports ağı üzerinden yaptığı maç analizinde, Liverpool'un gerekli teknik kaliteye ve yeteneklere sahip olduğunu, ancak ikili mücadelelerde ve temaslarda yeterli sertliği göstermediğini söyleyerek takımı "gereğinden fazla nazik" olarak nitelendirdi.

Eski Liverpool kaptanı, sorunun belirli bir oyuncuyla ilgili olmadığını, aksine tüm grubun; baskı, top kapma ya da rakibe üstünlük kurma açısından daha fazla güç gerektiren maç dönemleriyle başa çıkma biçimiyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Gerrard, takımın mücadelenin doğasını değiştirebilecek oyunculara ihtiyacı olduğunu; bunu yalnızca beceriyle değil, rakiplere karşı oynamayı zorlaştıracak rekabetçi bir karakter göstererek yapabileceklerini ekledi. Gerrard, topa sahip olmanın ve pas alışverişinin İngiltere Ligi maçlarında, özellikle de takımın tribünleri coşturması ve rakiplerine tempoyu dayatması gereken Anfield'de tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti.

Liverpool'un bedensel ve zihinsel olarak daha sert hale gelmesi, ikili mücadelelere daha yüksek bir tonda yaklaşması gerektiğini, özellikle saha avantajını kaybettiği maçlarda rakiplerinin olumlu bir sonuçla ayrılmasına izin vermemek için buna ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ayrıca oku: "Her zaman olduğu gibi yalan söyleyecek": Ziyech, Wydad başkanıyla husumeti tırmandırıyor