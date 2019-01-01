"Yetenek yeterli değil" - Cristiano Ronaldo başarısının sırrını paylaştı

ADVERTORIAL: Ballon d'Or'u beş defa kazanan Cristiano Ronaldo, mental kuvvetin başarısındaki önemine vurgu yapıyor.

sonsuza dek futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak anılacak.

34 yaşındaki futbolcu bir forvet oyuncusunun değerlendirileceği standartları baştan yarattı.

Beş kez Ballon d'Or kazanan futbolcuya göre futbolun zirvesine yükselebilmek için yetenekten çok daha fazlasına ihtiyacınız var.

ITV'ye yaptığı açıklamada "En büyük gücümün aklım olduğunu düşünüyorum. Artık yetenek tek başına yeterli değil" diyor, Clear'in global elçisi Cristiano Ronaldo.

"Uyanıp çocuklarımla oynar ve 30-40 dakika çalışmak için spor salonuna giderim. Farkı yaratan da bu olur. Bu nedenle 34 yaşındayım ama 28 gibi görünüyorum."

Clear’ın Keep a Clear Head kampanyası, insanların nasıl daha dayanıklı hale gelip, endişelerinden ve şüphelerinden arındıklarını dünyaya göstermelerini hedefliyor.

Bu konuda Cristiano kadar ilham verici olan insan sayısı azdır. Şampiyonlar Ligi'ni beş defa kazanan ve 'yle 10 yılı aşkın süredir futbolun zirvesinde yer almak için yarışan bir sporcudan bahsediyoruz.

Aralarındaki rekabet tatsız bir rekabet değil. Ronaldo, Arjantinli futbolcunun kendisine ilham kaynağı olduğunu itiraf ediyor.

"Messi'yle UEFA galalarında sohbet ettiğim zaman birçok insan şaşırıyor ama onunla arkadaş olmasak da 15 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Beni daha iyi bir oyuncu olmaya itiyor, ben de onu daha iyi olmaya itiyorum."

Dirençli olmanın Cristiano'yu nasıl daha iyi bir hale getirdiğinin delillerinden biri. Önündeki engel ne kadar büyükse, Cristiano da o kadar büyüyor.

'i 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ve 'nde zirveye taşıyan Ronaldo, formasıyla 'a attığı röveşata golünün önemine de değiniyor.

"Bu golü yıllar boyunca atmaya çalıştım. 700 civarı gol attım ama o tür bir gol atamamıştım. O golü attığımda 'nihayet harika bir sıçrayışla röveşata golü attım' diye düşündüm. Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus deplasmanında, Buffon'a karşı... Çok güzel bir goldü."

Cristiano Ronaldo 2009'dan bu yana Clear'ın marka elçiliğini yapıyor ve Keep a Clear Head kampanyasında yer alıyor. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın