Yeşil sahadan tünele: Real Madrid'in iki yıldızı gerilim gecesini alevlendirdi

İspanya ile İngiltere milli takımları arasındaki karşılaşma, ilk yarıda gergin anlara sahne oldu. İki takımın oyuncuları arasındaki gerginlik sahadan soyunma odalarına çıkan tünele kadar taştı ve Metropolitano Stadı'nda devre arasına giderken bazı oyuncular arasında sözlü atışmalar yaşandı.

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İspanyol “Sport” gazetesi, tartışmalı pozisyonlar silsilesinin ardından oyuncular arasında gerginliğin hakim olduğunu, mücadelelerin sertleşmesi ve hakem kararlarına yapılan itirazların artması sonucunda, olayların iki takımın bazı futbolcuları arasında taraftarların gözünden uzak ağız dalaşlarına dönüştüğünü aktardı.

Gerginlik kıvılcımı, 44. dakikada Pau Cubarsí'nin ceza sahası içinde İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane'e yaptığı müdahale sonrası İngiltere lehine verilen penaltının ardından başladı. Kane penaltıyı başarıyla kullanarak, Unai Simón'un karşı koyamadığı sert bir vuruşla ülkesinin milli takımını 1-0 öne geçirdi.

Karar, İspanya oyuncularının öfkesini çekti; çünkü hücumun başında Marc Cucurella'nın Elliot Anderson'ın müdahalesi sonucu yere düşmesiyle önceki bir faulün verilmesini talep ettiler. Bu durum, hakem Clément Turpin'i penaltıyı teyit etmeden önce video yardımcı hakem teknik incelemesini beklemeye sevk etti.

İtirazlar ortamın gerginliğini artırdı; özellikle ilk yarıda yaşanan diğer sürtüşmeler, bunların arasında Fabián Ruiz ile Morgan Rogers arasında gerginliğe tanık olan müdahaleler, oyuncuların soyunma odalarına gitmesinden önce anlaşmazlıkların birikmesine yol açtı.

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Fabián Ruiz ile Rogers arasında tartışma

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İspanyol “Cadena SER” radyosunun aktardığına göre, Paris Saint-Germain oyuncusu Fabián Ruiz, maç boyunca sert mücadeleler nedeniyle Chelsea oyuncusu Morgan Rogers ile tartışmaya girdi ve aralarındaki sözlü atışma neredeyse kavgaya dönüşecekti.

Radyo, oyuncuların tünele giderken tartışmayı sürdürdüğünü, Ben White'ın durumu yatıştırmak için araya girmesinden önce, soyunma odalarına çıkan bölgede iki milli takımın futbolcuları arasında başka gerginliklerin de yaşandığını belirtti.

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Ayrıca Marc Cucurella ile Bellingham'ın da bir tartışmaya girdiğini, oyuncuların soyunma odalarına gitmesi sırasında karşılıklı itirazlar ve sürtüşmeler yaşandığına dair konuşulduğunu ekledi.

Hakem, oyuncular tünele girmeden önce bu olaylar sırasında herhangi bir kart göstermedi; olayların herhangi birini nihai raporuna kaydetme ihtimali ise henüz netleşmedi.

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Skor bakımından ise İngiltere Milli Takımı, oyunun bazı bölümlerindeki İspanya üstünlüğüne rağmen Harry Kane'in golüyle ilk yarıyı önde tamamladı; karşılaşma iki milli takımın oyuncuları arasında gergin bir atmosferde sürdü.