Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Muhammed Kennu, Körfez Kupası "Khaliji 27" turnuvasındaki yolculuğun açılışında oynanan Kuveyt maçını sakatlanarak terk eden kaleci Nevaf el-Ukaydi'nin sağlık durumuyla ilgili Suudi Arabistan taraftarlarına güven veren bir mesaj gönderdi.

El-İnma Stadı, genç kaleci için zor bir gece yaşadı; el-Ukaydi, grup aşamasının ilk hafta karşılaşmalarında Kuveyt Milli Takımı'nın forveti Muhammed Dahham ve takım arkadaşı Müteb el-Harbi ile yaşadığı sert ve çifte bir çarpışmanın ardından yere yığıldı. Bunun üzerine teknik heyet, onu oyundan almak ve tecrübeli kaleci Muhammed el-Uveys'i oyuna sürmek zorunda kaldı.

Suudi Arabistan'ın Hemmam el-Hemmami'nin ağlara ustaca gönderdiği topla kaydettiği tek golle kazandığı karşılaşmanın ardından Kennu, son gelişmeleri açıklamak üzere gazetecilere konuştu.

Kennu, Suudi "el-Meydan er-Riyadi" sitesinin aktardığı kısa basın açıklamalarında şunları söyledi: "Nevaf el-Ukaydi'nin durumu iyi, sakatlığı dirseğinde ve durumunu daha yakından takip edeceğiz."

Orta saha oyuncusunun bu sözleri, korkunç düşüşün ardından Suudi Arabistan kampına hâkim olan endişe halini yatıştırmaya geldi. Bu sırada Suudi Arabistan Milli Takımı, yolculuğunun başında değerli bir galibiyet elde etti; el-Ukaydi'nin turnuvadan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin nihai tıbbi tetkiklerin ortaya koyacakları ise bekleniyor.

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