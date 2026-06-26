Yeşil Burun Adaları teknik direktörü: Suudi oyuncular çok gelişti… Eleme turunu geçeceğimizden eminiz

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Bobista, Suudi Arabistan Milli Takımı’nı överek, oyuncularının son dönemde büyük gelişme kaydettiğini belirtti ve ülkesinin milli takımının bir sonraki tura yükselme kapasitesine güvendiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin aktardığı maç öncesi basın toplantısında Bobista şunları söyledi: "Suudi milli takımı zorlu bir rakip, ancak biz organizasyonumuza güveniyoruz ve planımıza inancımız tam."

Ayrıca şunları ekledi: “Maçın zor geçeceğini biliyoruz ve güçlü bir oyun sergileyerek yeteneklerimizi göstermeye çalışacağız. Teknik açıdan güçlü bir rakiple karşı karşıyayız; oyuncuları büyük gelişme kaydetti ve kalitelerini biliyoruz. Onlara karşı organize bir oyun sergilemeye çalışacağız.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Bireyleri değil, takımın genel performansını analiz etmeye çalışıyoruz. Suudi milli takımına büyük saygı duyuyoruz, ancak bir sonraki tura yükselebilmek için kendi oyun tarzımızı dayatmak istiyoruz ve bundan eminiz.”

Bobista, sakatlık nedeniyle bazı oyuncuların kadroda yer almaması konusunda da şunları söyledi: “Sadece 11 oyuncumuz yok; kadrodaki her oyuncu maçın herhangi bir anında oyuna girebilir, bu yüzden çözümlerimiz var.”

Son olarak şunları ekledi: “Oyuncuları sırf sahada olmaları için oyuna sokmuyorum. Amacımız, bireylerden bağımsız olarak takım için en iyisini sunmak. Halkımıza umduklarını verebilmek için bir sonraki tura yükselmeyi düşünmeliyiz.”

Bu maç her iki takım için de hayati önem taşıyor; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor. Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisindeyken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.