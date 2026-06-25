Yeşil Burun Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Bobista, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, ülkesinin milli takımını 32'li tura taşımak istediğini vurguladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Bobista, Suudi gazetesi “Al-Riyadiah”a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Suudi Arabistan Milli Takımı organize bir takım, yüksek rekabet gücüne sahip ve Dünya Kupası finallerinde deneyimli.”

Ayrıca şunları ekledi: “Suudi milli takımından tek bir oyuncu seçmem gerekirse, maçları belirleme gücü ve etkisinden dolayı Salem Al-Dossari olur.”

Ancak şu notu da ekledi: “Suudi milli takımının gerçek gücü belirli bir oyuncuda değil, kolektif sistemindedir ve biz bu yönüne en üst düzeyde saygı duyuyoruz.”

Şöyle devam etti: “Suudi Arabistan milli takımına saygı duyuyoruz ve onlarla çok zorlu bir maç bekliyoruz, ancak Yeşil Burun Adaları milli takımının yeteneklerine de inanıyoruz.”

Şöyle devam etti: “Bu Dünya Kupası’nın bize öğrettiği bir şey varsa, o da maçın başlangıç düdüğü çalınana kadar kolay maç ya da garantili sonuçların olmadığıdır.”

Son olarak şunları söyledi: “Olumsuz yorumlar, kimliğimizi ve yeteneklerimizi kanıtlamaya devam etmemiz için motivasyonumuzu artırıyor. Sonuçta görüşler saha dışında kalır; asıl önemli olan takımların 90 dakika boyunca sergiledikleri performanstır ve biz rekabete hazırız.”

Bu maç her iki takım için de hayati önem taşıyor; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. Grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.