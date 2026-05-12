Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, NRG Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Teksas’ın Houston kentindeki NRG Stadyumu’nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan’ın karşı karşıya geleceği heyecan verici H Grubu maçıyla devam ediyor.

Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Asya'dan bir kez daha büyük destek alırken, Yeşil Burun Adaları'nın artan futbol ünü de küresel sahnede dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Resmi fikstürün açıklanmasının ardından Dünya Kupası biletlerine olan talep önemli ölçüde arttı ve taraftarlar, Houston gibi büyük ev sahibi şehirlerde oynanacak maçlar için koltuklarını garantilemek için şimdiden acele ediyor.

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İspanya - Yeşil Burun Adaları Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 21 Haziran 2026 Uruguay - Yeşil Burun Adaları Philadelphia Stadyumu, Philadelphia Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Bilet

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA Bilet Satışı: FIFA, son satış aşamalarında ek bilet kontenjanını "ilk gelen, ilk alır" esasına göre piyasaya sürmeye devam ediyor.

FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi yeniden satış pazarı aracılığıyla diğer taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

İkincil Bilet Platformları: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk ayırtmanın bir başka alternatifidir.

Ağırlama Paketleri: Premium paketler, garantili koltuklar, VIP salonları, yemek hizmetleri ve maç günü özel deneyimleri sunar.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin tamamının tamamen dijital olması ve FIFA'nın resmi mobil bilet uygulaması üzerinden yönetilmesi beklenmektedir.

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maç biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının bilet fiyatları, koltuk kategorisi, mekan ve talebe göre değişir.

Grup aşaması biletleri, alt kategoriler için resmi olarak yaklaşık 60 dolardan başlar, ancak yüksek talep gören maçların yeniden satış fiyatları maç günü yaklaştıkça önemli ölçüde artabilir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

NRG Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası için seçilen önde gelen spor tesislerinden biri olan Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL'nin Houston Texans takımının ev sahipliği yapmaktadır ve Super Bowl, uluslararası futbol maçları ve büyük ölçekli konserler dahil olmak üzere çok sayıda önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yapmıştır.

NRG Stadyumu'nun Dünya Kupası maçları sırasında 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlar için canlı bir atmosfer yaratması bekleniyor.