Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan maçı 26 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 EST'de başlayacak.

Maçın arka planı

Turnuvaya ilk kez katılan Cabo Verde, turnuva öncesinde favoriler arasında gösterilen İspanya ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Uruguay'ı 2-2 berabere tutarak masal gibi serüvenini sürdürdü. Nüfusu tahmini 525.000 olan bu ada ülkesi için bu, gerçekten de iki büyük başarıdır. 40 yaşındaki kaleci Vozinha, İspanya karşısında yedi kurtarışla muhteşem bir performans sergiledi, ancak Uruguay, kaleyi bulan tek iki şutuyla golü buldu.

Suudi Arabistan ise Uruguay ile 1-1 berabere kalarak kazandığı tek puanla grubun son sırasında yer alıyor. Ardından İspanya'ya 4-0 yenildiler. Cabo Verde, diğer maçta İspanya'nın Uruguay'ı yenmesi halinde bir puan daha almasının eleme turuna yükselmeyi garantilemek için yeterli olacağını biliyor; Suudi Arabistan'ı yenmesi ise diğer maçların sonucuna bakılmaksızın tur atlamasını garanti edecektir. Dünya çapında milyonların kalbini kazanan bu takım için tarih yazma fırsatı kapıda.

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Yeşil Burun Adaları’nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Forvet Dailon Livramento, eleme turlarında Angola ve Kamerun’a karşı attığı kritik goller de dahil olmak üzere toplam dört golle öne çıkarak grubun en golcü oyuncularından biri oldu. Yeşil Burun Adaları, sevgiyle “Bubista” olarak anılan eski kaptan Pedro Leitão Brito’nun yönetiminde. 2020’den beri takımın başında olan Brito, takımının Amerika kıtasında bir iki sürpriz yapması için disiplinli bir savunma düzenine güvenecek. Chaves’in tecrübeli kalecisi Vozinha, 1. maç gününde İspanya karşısında cesaretini kanıtladı ve Instagram takipçi sayısı birkaç gün içinde 40.000’den 15 milyona fırladı.

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Suudi Arabistan’ın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Deneyimli kaptan Salem Al-Dawsari, 2022'de Arjantin'e karşı elde edilen o meşhur zaferin galibi olmuştu. İki kez Asya'da Yılın Futbolcusu seçilen bu isim, sol kanattaki teknik kalitesiyle hâlâ takımın bel kemiği olmaya devam ediyor. 22 yaşındaki Al Qadsiah orta saha oyuncusu Musab Al-Juwayr, orta sahanın kalbinde ipleri elinde tutacak. Lens'in sağ bekçisi Saud Abdulhamid, Suudi kadrosunda kulüp futbolunu ülke dışında oynayan tek oyuncudur. Suudiler, turnuvadan sadece iki ay önce göreve gelen ve Temmuz 2027'ye kadar süren bir sözleşmeyle atanan Yunan teknik direktör Georgios Donis'in yönetimindedir.

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Cabo Verde'nin Muhtemel İlk 11'i

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Suudi Arabistan'ın Muhtemel İlk 11'i

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Yeşil Burun Adaları'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defans oyuncuları: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Orta saha oyuncuları: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Forvetler: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir).

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Suudi Arabistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defans oyuncuları: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, Roma'dan kiralık), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Orta saha oyuncuları: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Forvetler: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Takım haberleri ve kadrolar

Yeşil Burun Adaları teknik direktörü Bubista, maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi vermedi ve şu aşamada muhtemel bir kadro da açıklanmadı. Takımının grup aşamasındaki performansları göz önüne alındığında, Bubista'nın Uruguay ile berabere kaldığı ve İspanya'yı zorlayan kadroya benzer bir kadro açıklayacağı tahmin ediliyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Suudi Arabistan teknik direktörü Georgios Donis de kadroyu henüz kesinleştirmedi ve yeni sakatlık haberleri vermedi. Takım, İspanya’ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından hızla toparlanmak zorunda ve Donis, oyuncularından bir tepki bekliyor. Takımla ilgili yeni haberler, elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Yeşil Burun Adaları, grup aşamasının en istikrarlı takımlarından biri olarak öne çıkmış ve son beş maçında iki beraberlik ve üç galibiyet elde etmiştir. En son 21 Haziran’da Uruguay ile 2-2 berabere kalmışlardır; bu maçta geriye düşmelerine rağmen bir puan kazanmayı başarmışlardır. Bundan önce, 15 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında İspanya ile golsüz berabere kalmıştı. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında Bermuda'yı 3-0, Sırbistan'ı 3-0 yendi ve Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta Cabo Verde dokuz gol attı ve üç gol yedi; İspanya ve Senegal karşısında arka arkaya kalesini gole kapatması, savunma organizasyonunun sağlamlığını ortaya koydu.

Suudi Arabistan’ın son dönemdeki performansı ise pek iç açıcı değil. Son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son 21 Haziran’da İspanya’ya 4-0 yenildi; bu, grup aşamasındaki en ağır mağlubiyetiydi. Dünya Kupası’ndaki açılış maçında Uruguay ile 1-1 berabere kalmış, turnuva öncesi hazırlık maçında ise Porto Riko’yu 3-0 mağlup etmişti. İspanya ve Ekvador’a karşı alınan mağlubiyetler ile Senegal’e karşı alınan beraberlik, beş maçlık seride toplam dört gol atıp yedi gol yediklerini gösteriyor.

Karşılaşma Geçmişi

Verilen veri setinde Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan arasında kaydedilmiş herhangi bir karşılaşma bulunmamaktadır. Houston'da oynanacak bu Dünya Kupası grup aşaması maçı, iki ülke arasında ilk kez gerçekleşecek.

Puan Durumu

H Grubu'nda, son maçlar öncesinde Cabo Verde üçüncü, Suudi Arabistan ise dördüncü sırada yer alıyor.