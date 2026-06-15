Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası kahramanı Vozinha (40) gözyaşlarına boğuldu: "Annem şu nedenle orada olamadı..."

Vozinha, Pazartesi günü futbol dünyasını kendine hayran bıraktı. Yirmi yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi, Dünya Kupası’nda en büyük favori İspanya’ya karşı alınan şaşırtıcı 0-0 beraberlikte büyük bir kahraman oldu, ancak maçın ardından duygular da ön plana çıktı. Zira annesi bu tarihi anı yakından yaşayamadı.

Yeşil Burun Adaları, son Avrupa şampiyonu ile golsüz berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Vozinha, yedi kurtarışla bu maçta başrolü oynadı ve Maçın Adamı seçildi.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda son düdük çaldıktan sonra, tecrübeli kaleci duygularını daha fazla kontrol edemedi. Takım arkadaşlarını dakikalarca kucakladı ve kameraların ve orada bulunan basının karşısına gözle görülür bir şekilde duygulanmış bir şekilde çıktı.

Yeşil Burun Adaları için İspanya maçı, tarihindeki ilk Dünya Kupası maçıydı. Son Avrupa şampiyonu karşısında, ilk kez Dünya Kupası'na katılan bu takım, Vozinha'nın etkileyici kaleci performansı sayesinde tarihi bir sonuç elde etmeyi başardı.

Maçın ardından kaleci, "Bu, Yeşil Burun Adaları'ndaki herkese bir teşekkür mesajıdır" dedi. "Çok mutluyuz. Bu grup bunun için çok çalıştı. Bugün gurur duyulacak bir gün."

Ancak Vozinha'nın gözyaşları sadece spor başarısıyla ilgili değildi. Kaleci, ailesinin bu özel anı yakından yaşayamadığını açıkladı. "Büyükannem ve büyükbabamın yanında büyüdüm ve onlar birkaç yıl önce vefat etti. Annem de vize sorunları ve bununla ilgili masraflar nedeniyle orada olamadı."

Instagram'da benzeri görülmemiş bir büyüme

Vozinha'nın performansı ayrıca sosyal medyada benzeri görülmemiş bir popülerlik yarattı. İspanya maçı öncesinde kalecinin Instagram'da yaklaşık 50.000 takipçisi vardı. Kahramanlık gösterisinin ardından bu sayı 3,5 milyona çıktı. Bir ara her on dakikada yaklaşık 100.000 yeni takipçi kazanıldı.

Yeşil Burun Adaları, Pazar günü Uruguay ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'na devam edecek. Ardından 26 Haziran'da Suudi Arabistan ile bir grup maçı daha oynayacak.







