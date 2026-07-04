Yeşil Burun Adaları Milli Takımı için büyük bir sürpriz hazırlanıyor

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin’e karşı onurlu bir şekilde elendikten sonra, büyük bir kutlama havası içinde ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Heyecan verici maç, uzatmaların ardından dünya şampiyonu Arjantin’in 3-2 galibiyetiyle sona erdi; oysa ada takımı, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye çok yaklaşmıştı.

Milli takım, bugün Cumartesi günü ABD’den ayrılıp başkent Praia’ya doğru yola çıkacak. Yarın Pazar günü varması planlanan takım, Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansını kutlayacak binlerce taraftar tarafından karşılanacak.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, turnuvada kahramanca bir performans sergiledi. İspanya ve Suudi Arabistan ile golsüz berabere kaldı, ardından Uruguay’ı 2-2’lik skorla durdurdu ve uzatmalara uzanan maçta Arjantin’e zorlu bir mağlubiyet yaşadı. Takım, dünya çapında taraftarların saygısını kazanan performansının ardından başı dik bir şekilde turnuvaya veda etti.

Oyuncuların Praia Havalimanı’nda resmi bir hükümet heyeti tarafından karşılanması bekleniyor. Ardından başkentin sokaklarında büyük bir kutlama konvoyuyla tur atacaklar, Bunu, kaleci Fozinha’nın da katılacağı resmi konuşmaların yer alacağı bir halk kutlaması izleyecek; müzik gösterileri ve halk kutlamalarıyla, milli takımın Dünya Kupası eleme turlarına tarihi ilk katılımında elde ettiği başarıdan duyulan ulusal gurur ifade edilecek.

Bu karşılama, Afrika ve dünya futbol tarihine olağanüstü performansları ve büyük takımlar karşısında gösterdikleri cesaretle yeni bir sayfa yazan Yeşil Burun Adaları oyuncularının sergilediği mücadeleci ruhuna bir takdir niteliğindedir.