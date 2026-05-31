Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nın hemen öncesinde çok şaşırtıcı bir sonuç elde etti

Yeşil Burun Adaları, Pazar akşamı Dünya Kupası öncesinde kendini kanıtladı. Afrika’dan ilk kez Dünya Kupası’na katılan bu takım, Lizbon’da oynanan hazırlık maçında Sırbistan’ı 3-0’lık skorla ikna edici bir şekilde mağlup etti. Rotterdam doğumlu ve şu anda Macaristan’ın Puskás takımında forma giyen Laros Duarte, bir gol ve bir asistle bu galibiyette başrol oynadı.

Duarte'nin yanı sıra PEC Zwolle'den Jamiro Monteiro, eski MVV forveti Dailon Livramento ve Feyenoord ile FC Twente'nin altyapısında yetişen Sydny Lopes Cabral da Cape Verde formasıyla sahaya çıktı. Sparta Rotterdam'dan tanınan Deroy Duarte de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor, ancak maç kadrosunda yer almadı. Garry Rodrigues (eski ADO Den Haag oyuncusu) ise maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Bahisçiler öncesinde Sırbistan'ı favori gösteriyordu, ancak erken bir golle öne geçen taraf Yeşil Burun Adaları oldu. Kevin Pina, 11. dakikada Ryan Mendes'in ortasını gole çevirerek Blue Sharks'ı 1-0 öne geçirdi. Sırbistan daha sonra topun daha fazla hakimiyetini elinde tuttu, ancak neredeyse hiç tehlike yaratamadı.

Sırplar devre bitmeden beraberliği yakalamaya çalıştı, ancak kaleci Vozinha'yı ciddi şekilde zorlayamadı. Yeşil Burun Adaları, organizasyonunu mükemmel bir şekilde sürdürdü ve hak ettiği bir üstünlükle soyunma odasına girdi.

İkinci yarıda teknik direktör Bubista bir dizi oyuncu değişikliği yaptı. Duarte, Gilson Tavares ve Hélio Varela gibi isimler sahaya girdi. Bu değişiklikler Afrika adası için altın değerinde oldu.

Maçın 59. dakikasında Duarte farkı ikiye çıkardı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Varela'nın hazırladığı pozisyondan yararlanarak skoru 2-0'a getirdi.

Sadece dört dakika sonra Duarte yine belirleyici oldu. Bu kez Gilson Tavares'e alçak bir orta yaptı ve Tavares yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi. Bu golle maç fiilen sona erdi.

Sırbistan, son çeyrekte de Yeşil Burun Adaları'nın enerjik oyununa bir cevap bulamadı. Balkan ekibi çok az net pozisyon yaratabildi ve rakibinin maçı kontrol altında bitirmesini izlemek zorunda kaldı.

Sırbistan için sezon artık sona erdi ve yaz tatili başlıyor. Yeşil Burun Adaları ise tarihi Dünya Kupası'ndaki ilk maçına tamamen odaklanabilir. Blue Sharks, 15 Haziran'da İspanya ile dünya kupası macerasına başlayacak, ardından grup aşamasında Uruguay ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.