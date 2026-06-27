Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz yarattı ve eleme turlarına yükseldi

Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ile oynadığı son derece heyecanlı bir maçın ardından Dünya Kupası'nın eleme turuna yükseldi. 0-0'lık beraberlik, ülkenin İspanya'nın ardından grupta sansasyonel bir şekilde ikinci sırayı elde etmesi için yeterli oldu. Yeşil Burun Adaları, bir sonraki turda son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise turnuvadan elendi.

Suudi Arabistan, eleme turuna kalmak için kazanması gerektiğini önceden biliyordu; Yeşil Burun Adaları ise Uruguay-İspanya maçının sonucuna bağlıydı.

Maçın gergin geçtiği, özellikle ilk yarıda açıkça hissediliyordu. Hem Suudi Arabistan hem de Yeşil Burun Adaları gereksiz riskler almadı; bunun sonucunda oyun ağırlıklı olarak orta sahada oynandı.

Yavaş yavaş da olsa Yeşil Burun Adaları inisiyatifi ele geçirdi, ancak bu Afrika ülkesi, ara sıra hatalar yapan Suudi savunmasından yararlanacak kadar forvette keskin olamadı.

Suudi Arabistan ise hücumda neredeyse hiçbir şey yapamadı. Vozinha'yı geçmeyi başaramayan Mohammed Kanno'nun bir kafa vuruşu dışında, Suudi Arabistan'ın kaleyi tehdit eden bir pozisyonu neredeyse hiç yoktu.

İkinci yarıda da Yeşil Burun Adaları açık ara üstün olan taraftı. Maçın bitimine çeyrek saat kala Laros Duarte golü atmalıydı, ancak Rotterdamlı oyuncu, kaleci Mohammed Al-Owais’i bire bir pozisyonda alt edemedi.

Uzatma dakikalarında da Yeşil Burun Adaları büyük bir fırsatı kaçırdı, ancak bu durum sonuçta bir etkiye yol açmadı. Uruguay, İspanya’ya yenildi ve bu da Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’nda ikinci sırada eleme turuna yükseldiği anlamına geliyor.