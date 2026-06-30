Yeşil Burun Adaları Başkanı şok açıklama yaptı: Arjantin'i eleme şansımız %100

Yeşil Burun Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı José Maria Neves, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda karşılaşacakları maçta, milli takımının büyük bir sürpriz yaratarak son şampiyon Arjantin’i 1-0 mağlup edebileceğine olan mutlak güvenini dile getirdi.

Bu açıklamalar, küçük Afrika ülkesinin tarihi bir rüya yaşadığı bir dönemde geldi; ülke, bu yıl ilk kez Dünya Kupası finallerine katılıyor ve tüm tahminlerin aksine eleme turlarına yükselmeyi başardı.

Bu tarihi başarı, dünya futbolunun iki devi İspanya ve Uruguay’a karşı berabere kalarak sergilenen kahramanca bir performansın ardından geldi; ardından Suudi Arabistan ile oynanan üçüncü beraberlik, Uruguay’ın İspanyol Matador’a yenilmesi sayesinde eleme turuna yükselmeyi garantilemek için yeterli oldu.

Bu tarihi yükselişin ödülü, eleme turlarında dünya şampiyonu Arjantin milli takımıyla türünün ilk örneği olan bir karşılaşma oldu. Arjantin, grup aşamasında üst üste üç galibiyetle tam puan toplayarak maça giriyordu. Bu aşamada, efsane oyuncusu Lionel Messi, Avusturya, Cezayir ve Ürdün ağlarına attığı 8 golün 6'sını kaydetmiş ve ezici bir performans sergilemişti.

Her ne kadar tahminler, “Tango”nun nispeten kolay görünen bir yoldan yarı finale doğru ilerlemeye devam edeceği yönünde olsa da, Başkan Neves, ülkesinin milli takımının tarihe adını yazmaya devam etmek ve büyük takımlarla boy ölçüşmek için gerekli unsurlara sahip olduğu konusunda kararlı görünüyor.

Başkan Neves, “BBC” ile yaptığı özel röportajda şunları söyledi: “Yeşil Burun Adaları’nın Arjantin’i gol yemeden yenebileceğine inanıyorum… Biz her zaman kazanmak için oynarız. Bir takım hakkında beklentiler düşük olduğunda ve bu takımın kazanma arzusu çok büyükse, imkansız olan mümkün hale gelir.”

Neves, ülkesinin futbol dünyasındaki sürpriz kimliğini vurgulayarak şunları ekledi: “Yeşil Burun Adaları gibi küçük bir ülke, bunu başarmak için her zaman çaba göstermelidir; yani dünyayı sürekli şaşırtmak. Arjantin’i yenme şansımızın %100 olduğunu düşünüyorum.”

Başkan, coşkulu açıklamalarını, Messi ve arkadaşlarıyla karşılaşmanın ülkesinin Dünya Kupası kaderini gerçekleştirmek anlamına geldiğini vurgulayarak şu sözlerle noktaladı: “Bu Dünya Kupası’na kaderimizi kendi ellerimizle yazmak için geldik ve kaderimiz şampiyonlarla karşılaşmaktır. Bu nedenle Arjantin ve Messi’ye aynı azim, aynı irade ve kazanıp bir sonraki tura geçme konusunda gerçek bir istekle karşı çıkacağız.”