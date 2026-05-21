Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Yeşil Burun Adaları, bu yaz düzenlenecek turnuvaya ilk kez katılmaya hak kazanarak şimdiden tarihe geçti. Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası serüvenine 15 Haziran’da Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda İspanya ile oynayacağı maçla başlayacak.

Atlantik Okyanusu'nda yer alan bu küçük Afrika ülkesinin nüfusu sadece yarım milyon olabilir, ancak taraftarlarının Atlanta, Miami ve Houston'da oynanacak Dünya Kupası grup maçlarında ortama renk ve coşku katacağı kesin.

GOAL, Yeşil Burun Adaları'nın maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunacak.

Yeşil Burun Adaları 2026 Dünya Kupası Maçları

Yeşil Burun Adaları, bu yaz Kuzey Amerika'da Dünya Kupası'na ilk kez katılacak dört takımdan biri. Takımı bekleyen H Grubu fikstürü şöyle:

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet 21 Haziran Pazar Uruguay - Yeşil Burun Adaları Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Bilet 26 Haziran Cuma Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu, Houston Biletler

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulduğu kontenjan artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'ndan ne beklenebilir?

Yaounde'de Kamerun'a 4-1 yenilgiyle başlayan Dünya Kupası elemelerine yavaş bir başlangıç yapan Yeşil Burun Adaları, 7 maçlık yenilmezlik serisiyle güçlü bir geri dönüş yaptı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Yeşil Burun Adaları'nın başarısı, sağlam bir iç saha performansına dayanıyordu. Praia'daki Estadio Nacional de Cabo Verde'de oynadıkları beş eleme maçının hepsinde kalesini gole kapatan takım, Afrika'nın devlerinden Kamerun'u 1-0 mağlup ettiği ünlü galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir dönüm noktası yaşadı.

Dailon Livramento, Kamerun galibiyetinde kritik golü attı ve çeşitli Avrupa liglerinde (Hollanda Eerste Divisie, İtalya Serie A ve Portekiz Primeira Liga) forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, eleme kampanyası boyunca Yeşil Burun Adaları'nın en golcü oyuncusu oldu.

Kuzey Amerika'da göz önünde bulundurulması gereken diğer Yeşil Burun Adaları yıldızları arasında takım kaptanı Ryan Mendes ile tüm zamanların en çok milli forma giyen ve en golcü oyuncusu yer alıyor. Takım ayrıca forvette etkili bir güç sağlamak için Garry Rodrigues'in tecrübesinden yararlanacak. Savunmada ise Villarreal'den Logan Costa, savunmanın kilit ismi konumunda.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).

Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: