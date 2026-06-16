Yeşil Başlı Yıldız, Rodri’ye yanıt verdi… ve Suudi Arabistan konusunda uyarıda bulundu

Yeşil Burun Adaları milli takımının yıldızı Dini Borges, 2026 Dünya Kupası’nda iki takımın oynadığı maçın ardından İspanya milli takım oyuncusu Rodri’ye yanıt verdi.

İspanya milli takımı, Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz berabere kalarak grup liderliği yarışında iki değerli puanı kaçırdı; bu durum, teknik ekibin aldığı taktiksel kararlar karşısında öfkeye yol açtı.

Yeşil Burun Adaları milli takımının liderlerinden biri olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Bataeh takımında stoper olarak oynayan oyuncu, Dünya Kupası'ndaki ilk büyük sürprizin gerçekleşmesinden sadece birkaç saat sonra "Marca" gazetesine konuştu.

Oyuncu şöyle konuştu: “İnsanların bize hem şüphe hem de merakla baktığını düşünüyorum. Biz garip bir ülkeyiz, bizi gerçekten tanıyan çok az kişi var. Eh… İspanya maçı öncesinde de bizi tanıyan çok az kişi vardı.”

Belki de hikaye buradan başladı. İspanya tarihinin en büyük hezimetlerinden biri olarak görülen bu sonuç, Yeşil Burun Adaları için bir rüyaydı; hiç bitmesini istemedikleri bir rüya.

Dini şöyle devam etti: “Artık insanların bizi tanımaya başlayacağını ve ülkemize, burada sahip olduğumuz değerlere olan ilgilerinin artacağını düşünüyorum. Yeşil Burun Adaları’nı dünya futbol haritasına yerleştirmek bizim için büyük bir zaferdi. Ancak biz hırslıyız ve daha fazlasını istiyoruz.”

Ve şöyle devam etti: “İnsanlar tüm bunların bizim için ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamıyor. Yeşil Burun Adaları bizim için gerçekten hayatın ta kendisi.”

Rodri’nin Yeşil Burun Adaları’na yönelik eleştirisi

İspanyol oyuncu Rodri’nin Cape Verde’nin oyun tarzını, yoğun savunmasını ve takımın sahanın ortasını geçemediğini vurgulayan eleştirisine ilişkin olarak Borges şöyle yanıt verdi: “Birinin memnuniyetsizlik hissetmesi doğal, ancak biz samimiydik ve güçlü yanlarımıza göre oynadık… Birbirimiz ve halkımız için canımızı feda etmeliyiz.”

Ve şunları ekledi: “O, dünyanın en büyük futbolcularından biri ve hepimiz ona saygı duyuyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maçın ardından hayal kırıklığı yaşamamız doğal. Dürüst oynadık ve güçlü yanlarımızı kullandık.”

Şöyle açıkladı: “Bu takımlardan herhangi birine ayak uydurmaya çalışırsanız, büyük bir yenilgi riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Gerçekçi olmalıyız.”

Şöyle devam etti: “Bu oyuncu grubu, benzersiz bir deneyim yaşadığının farkında. Hepimiz kariyerimiz boyunca bunu hayal ettik ve şimdi bunu gerçekleştirmek için bir fırsatımız var; birbirimiz ve taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

Şöyle devam etti: “Bu, Dünya Kupası’ndaki ilk katılımımız… Eğer bu bizi motive etmezse, o zaman ne motive edebilir? Bundan daha önemli bir şey yok… Birçoğumuz en dipten, tam anlamıyla en dipten geldik ve buraya ulaşmak için uzun bir yol kat etmek zorunda kaldık.”

Şöyle devam etti: “Bunun bizim için gerçekten ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Ailelerimizden uzak geçirdiğimiz onca saat, mücadele ettiğimiz onca gün, burada olmayı hayal ettiğimiz onca gün, en iyilerle omuz omuza rekabet etmeye çalıştığımız onca gün.”

Bununla birlikte, Yeşil Başlı defans oyuncusu, sadece direnişe dayanan epik bir anlatıyı reddediyor. Şöyle dedi: “İspanya maçı bireysel kalitemizi gösterdi, ama her şeyden önce ruhumuzu… İspanya karşısında mütevazı bir takım olmamız gerektiğini biliyorduk. Zorluklara nasıl dayanacağımızı bilmeli ve elimize geçen az sayıdaki fırsatta rakibin kalesini akıllıca hedef almalıydık.” Ve şöyle devam etti: “Saha üzerinde son derece uyumlu bir takım görebilirdiniz. Defansif olarak neredeyse kusursuz bir maç oynadık. Son ana kadar enerjimizi ve inancımızı koruduk.”

“Birçok kişinin düşündüğünün aksine, biz defansif bir takım değiliz; hücum futbolu oynamayı seviyoruz, ancak Dünya Kupası’nda akıllı olmak gerekir” dedi.

İspanya karşısında kaleci Fozinha’nın gösterdiği muhteşem performansa ilişkin ise şöyle yorumladı: “O hepimiz için bir ilham kaynağı. Tüm Kap Verdesli gençler için gerçek bir rol model ve bizim için gerçek bir lider.”

Ancak bununla yetinmeyerek şunları ekledi: “Bu kadroda çok sayıda yetenekli oyuncu var; ayrıca, çeşitli nedenlerle burada bizimle birlikte olmayan diğer Yeşil Burun Adalı futbolcular arasında da pek çok yetenek bulunuyor.”

Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay Karşısında

Kap Verde'li oyuncu şöyle konuştu: "Birçok kişinin düşündüğünün aksine, biz defansif bir takım değiliz. Topa hakimiyet konusunda yüksek kaliteye sahibiz ve hücum futbolunu tercih ediyoruz, ancak Dünya Kupası'nda akıllı oynamalıyız."

Gelecek rakiplerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Suudi Arabistan’ı ya da Uruguay’ı hafife alamayız. Her ikisi de son derece güçlü takımlar ve bize karşı galip gelme şansı en yüksek olanlar onlar olacak."

Ve ekledi: “Sorumluluğumuzun daha büyük olduğunun farkındayız. Tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak.”

Son olarak şunları söyledi: “Menajerlerime birçok teklif gelmeye başladığını biliyorum, ancak şu anda tüm dikkatim milli takımda… Mümkünse, bu teklifler ne kadar geç gelirse o kadar iyi olur, çünkü bu, turnuvada ileri aşamalara ulaştığımız anlamına gelir.”