AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Christian Pulisic’i kadrosunda kaybetmeyi göze alamayacağı tek oyuncu olarak gösterdi. ABD’li futbolcu, hem kulübünde hem de millî takımda sergilediği etkileyici performansla Milan hücumunun kilit ismi olduğunu kanıtlıyor.

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Amorim, Frosinone maçı öncesinde Pulisic’in kritik rolünü vurguladı

Pazar günü Frosinone ile oynanacak Serie A maçı öncesinde cumartesi günü konuşan Amorim, Milan’ın ABD millî takımının kilit ismi Pulisic’e ne kadar bağımlı olduğunu vurguladı. Portekizli teknik direktör, kadrosunda 28 yaşındaki oyuncunun hatlar arasındaki hareketliliğini sağlayabilecek başka biri olmadığını kabul etti. Bu nedenle teknik ekip, Pulisic’in Avrupa maçlarında aldığı süreyi dikkatle yönetmek zorunda kaldı.

Pulisic, millî aradan önce çıktığı dört Serie A maçında üç, ABD formasıyla oynadığı iki maçta ise biri röveşatayla olmak üzere üç gol atarak kulübüne formunun zirvesinde dönüyor.

Milan teknik direktörü Pulisic’i neden vazgeçilmez görüyor?

Amorim, eski Chelsea ve Borussia Dortmund kanat oyuncusu forma giymediğinde Milan’ın onun yokluğunu hissettiğini anlattı.

Amorim, Milan’ın pazar günü Frosinone ile oynayacağı maç öncesinde gazetecilere, "Bugün size şunu söyleyebilirim: Pulisic belki de yerini dolduramayacağımız oyuncu. Hatlar arasında dönme özelliği açısından başka bir Pulisic’imiz yok. Avrupa’da, son dönemdeki fikstürde Pulisic’i biraz dinlendirmek zorunda kaldığımız zamanlar oldu.

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"Pulisic’in bazı özellikleri var; sahada olmadığında takım onun yokluğunu çok hissediyor. Bunu söylemek, durumu anlatmanın en iyi yolu. Buradan Pulisic’in bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz," dedi.

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Amorim, Genoa karşısında Adrien Rabiot ile birlikte sergilediği sessiz liderlikten ötürü ABD’li oyuncuyu da övdü: "Çok konuşan biri değil ama konuşmadan sahada kendini gösteriyor. Sürekli topu istiyor; bunu Genoa maçında hissedebiliyordunuz. Bütün pozisyonlara bakarsanız takımı ileri taşıyan kişinin Pulisic olduğunu görürsünüz. O ve [Adrien] Rabiot."

Uzun vadeli bağlılık ve sakatlıkların dikkatle yönetilmesi

2023’te Milan’a katılan Pulisic kısa süre önce 2031’e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı . Amorim, kulübün gösterdiği bu güvenin kanat oyuncusuna güç verdiğini düşünüyor.

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Amorim, "Kulübün güvenini hissetmenin her oyuncuya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kulüp ona yeni bir sözleşme sunduğunda bu güveni açıkça gösterdi. Bu, bir oyuncuya her zaman yardımcı olur," diye ekledi.

Bu destek, sezon başında yaşanan sakatlıkların ardından geldi. Portekizli teknik direktör, "Oynamadığı dönemde ‘Pulisic bizim için gerçekten önemli’ demiştim. Ama sakatlıkları ve oyuncuyu koşullara [uyum sağlaması] için nasıl hazırlamamız gerektiğini unutamayız," dedi.

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Serie A’nın sürpriz ekibi Frosinone karşısında kritik sınav

Beşinci sıradaki Milan, 11 lig maçında aldığı yedi galibiyetle pazar günkü karşılaşmaya zirveye yakın konumunu koruma hedefiyle çıkacak. Ancak bu sezon Serie A’nın sürpriz ekiplerinden biri olan Frosinone, Milan’ın yalnızca bir basamak gerisinde yer alıyor.

Milan, doğrudan rakibi karşısında Pulisic’in formuna ve liderliğine ihtiyaç duyarken oyuncunun fiziksel yükünü de dikkatle yönetecek.