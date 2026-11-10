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Michael Carrick'in Manchester United'daki dönemi görünüşe göre sona eriyor. Kırmızı Şeytanlar bir teknik direktör değişikliğinin daha eşiğinde.

20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United'ın, yaklaşan millî maç arasında teknik direktörüyle yollarını ayırması bekleniyor. The Athletic'in haberine göre henüz kesin bir karar alınmadı ancak kulüp içinde Carrick'in ardından hangi adayla yola devam edileceği şimdiden görüşülüyor.

Manchester United, 12 gün sonra Premier League'deki bir sonraki resmî maçında Liverpool'a konuk olduğunda kulübede yeni bir teknik direktör olabilir. The Athletic'e göre Carrick'in yerine geçmeye en yakın aday, şu anda ABD millî takımını çalıştıran Mauricio Pochettino.

Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ile Almanya Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da kulüp içinde hâlâ destekçileri bulunuyor. Didier Deschamps (kulüpsüz), Unai Emery (Aston Villa) ve Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) gibi diğer adaylar ise çeşitli medya haberlerine göre Kırmızı Şeytanlar'ın teklifini geri çevirdi.

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Carrick, geçtiğimiz hafta sonu Manchester United'ın son dakikalarda attığı iki golle bir puan aldığı Aston Villa karşısındaki nefes kesen ve bir o kadar da çılgın 4-4'lük beraberliğin ardından istifa etmeyeceğini söylemişti.

Getty Images

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Yine de yılın başında Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından United'ın başına geçen ve ilk 17 maçta aldığı 12 galibiyetle takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan 45 yaşındaki teknik direktörün koltuğu ciddi biçimde sallanıyor.

Yaz arasından bu yana sahada işler hiç yolunda gitmiyor. Premier League'de on hafta sonunda yalnızca bir galibiyet alınabildi. Kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yapan Manchester United, sadece sekiz puanla şu anda düşme hattında. Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralara ise oldukça uzak.

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Ağustos ortasından bu yana Premier League'de galibiyet bekleyen takım, bu süreçte beş beraberlik ve üç yenilgi aldı. Yine de Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişe son vermeyi başardı. Üst üste iki yenilginin ardından geçen hafta AS Roma karşısında büyük sevinçle karşılanan 3-2'lik bir galibiyet aldı.