Eski Manchester United orta saha oyuncusu Ander Herrera, Manchester City’nin mali ihlalleri nedeniyle çalındığına inandığı Premier League şampiyonluğu konusunda büyük öfke duyduğunu dile getirdi. İspanyol futbolcu, Manchester City’nin kısa süre önce lig kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından ağır ve emsal teşkil edecek cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

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Herrera, kaçırdığı şampiyonluk fırsatından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

Herrera, City'nin yakın zamanda gündeme gelen mali kural ihlallerine duyduğu tepkiyi dile getirdi. İspanyol futbolcu, Old Trafford'daki beş yıllık döneminde bir Premier League şampiyonluğundan mahrum bırakıldığına inanıyor.

Manchester City, kısa süre önce 2009 ile 2018 yılları arasındaki ciddi mali kural ihlallerine ilişkin 100'ü aşkın suçlamanın neredeyse tamamından suçlu bulundu. Herrera o dönemde United ile dört kupa kazandı ancak lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

Mourinho'yu The Simpsons'a benzetti

37 yaşındaki futbolcu, United'ın Jose Mourinho yönetiminde ezeli rakibinin 19 puan gerisinde ikinci bitirdiği 2017-18 sezonunu hatırlattı. Eski teknik direktörünü, tartışmaları yıllar öncesinden öngördüğü için övdü. Mario Suarez podcast'inde konuşan Herrera, yaşananlara ilişkin hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

“Bir Premier League şampiyonluğum olacaktı,” dedi. “Bir Premier League şampiyonluğunuz olduğunda tablo gerçekten değişiyor. Mourinho'nun ‘Bu ikinciliğe çok değer veriyorum çünkü perde arkasında neler yaşandığını kimse bilmiyor’ dediği yıldı.

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“Mou, The Simpsons gibi. Ne söylese sonunda gerçekleşiyor. O zaman bile tuhaf bir şeyler olduğunu söylüyordu. Kurallara uymak zorundasınız ve yaşananlar doğru değildi. Hepimiz bunun farkına vardık. Manchester'a gelen ve Old Trafford'a gitmek için bilet bulamayan arkadaşlarım oldu, oysa Etihad için biletler ücretsiz dağıtılıyordu. O büyüklükte bir taraftar kitleleri yok ama varmış gibi harcama yapıyorlar.”

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Ağır bir emsal karar çağrısı

Kulüp yönetimine öfkeli olsa da Herrera, Pep Guardiola'ya ve kadrosuna anlayış gösterdi. Mevcut oyuncuların ve teknik direktörün saha içinde başardıkları için tüm takdiri hak ettiğini söyledi.

“Oyuncular hakkında söyleyecek bir şeyim yok, teknik direktör [Pep Guardiola] hakkında da yok,” dedi. “Başardıkları için tüm takdiri hak ediyorlar. Manchester City oyuncusu olsaydım, yıllar boyunca takımın başardığı her şeye leke sürüp bunları şüpheli hâle getirdikleri için yöneticilere kızar, öfkeden çılgına dönerdim.”

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Herrera sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana göre büyük bir yaptırım olmalı, emsal teşkil etmeli. Öyle bir emsal olmalı ki bir dahaki sefere ‘Gelirleri yasa dışı yollarla şişireceğim’ diyen kişi, ‘Hayır, bunu yapmayacağım çünkü küme düşerim’ diye düşünsün. Onların [Man City] verdiği zarar elbette telafi edilemez.”

Yaptırımlara ilişkin nihai karar bekleniyor

Futbol dünyası, City'ye uygulanacak resmî yaptırımların açıklanmasını beklemeyi sürdürüyor. Kulübün şampiyonluklarının elinden alınması yönündeki çağrılar artarken verilecek ceza henüz belli değil.

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Herrera ise futbolculuk kariyerini çocukluğundan beri desteklediği kulüp Real Zaragoza'da sürdürüyor. Arjantin ekibi Boca Juniors'ta geçirdiği dönemin ardından tecrübeli orta saha oyuncusu, İspanyol futbolunun üçüncü kademesinde mücadele eden Zaragoza'ya yardımcı oluyor.