Yerden yere vurulan ve dışlanan Bakayoko, RB Leipzig'den çok düşük bir bedelle transfer edilebilir

Sky Sports Germany'nin haberine göre Johan Bakayoko, bu kış RB Leipzig'den ayrılabilir. Eski PSV oyuncusu 12 milyon euroya transfer edilebilir.

Sport BILD, geçen hafta Bakayoko'nun tribüne gönderildiğini duyurdu. Belçikalı hücum oyuncusu, ekim başında bir takım toplantısına geç kaldı ve o tarihten beri maç kadrosuna alınmıyor.

Bakayoko, Leipzig'deki ilk sezonunda sık sık sakatlıklarla boğuştu. Kulüp formasıyla yalnızca 22 maça çıkabildi ve üç gol attı.

Bu sezon da Bakayoko için işler hiç yolunda gitmiyor. Yalnızca 144 dakika oynadı ve takım içindeki tercih sıralamasında dördüncü sıraya geriledi. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) ve Andrija Maksimovic (19) artık onun önünde yer alıyor.

Leipzig'in çift kulvardaki maç programına rağmen Bakayoko neredeyse hiç süre alamıyor. Ekim başında disiplin cezasıyla takımdan uzaklaştırıldı ve o tarihten beri yedek kulübesinde bile yer almadı.

Leipzig, 23 yaşındaki oyuncuyu satmak istiyor. Sky'a göre Bakayoko 12 milyon euroya transfer edilebilir. Doğu Alman kulübü, kiralık gönderilmesi ihtimalini de dışlamıyor. Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri 20 milyon euro.

Bakayoko, Leipzig'de yılda 2 ila 4 milyon euro arasında maaş alıyor. Leipzig, oyuncuyu 2025 yazında PSV'den 18 milyon euroya transfer etti. Belçika Milli Takımı formasını 18 kez giyen Bakayoko, 2030 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.