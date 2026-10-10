Avrupa futbol federasyonları, the Guardian'ın haberine göre yeni üç haftalık milli ara döneminden mümkün olan en kısa sürede vazgeçilmesini istiyor. Son haftalarda oyuncular üzerindeki ağır yük, artan sakatlık sorunları ve mali sonuçlar nedeniyle büyük bir memnuniyetsizlik oluştu. Perşembe günü Berlin'de yapılan toplantıda, katılan federasyonların neredeyse tamamının eski sisteme dönmek istediği görüldü.

Uluslararası futbol takvimi bu sezon ilk kez değiştirildi ve böylece eylül ile ekim aylarındaki milli ara dönemleri birleştirildi. Avrupa ülkeleri bu nedenle on bir günlük bir zaman diliminde UEFA Uluslar Ligi'nde dört maç oynadı. Değişiklik, 2023'te FIFA tarafından onaylandı.

Özellikle milli oyuncular arasındaki sakatlık dalgası huzursuzluk yaratıyor. Brian Brobbey, Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alexander Isak, Jan Paul van Hecke ve Micky van de Ven'in de aralarında bulunduğu isimler, milli ara döneminde fiziksel sorunlar yaşadı. Bir Avrupa futbol federasyonu başkanı, yeni düzeni the Guardian'a hatta "bir felaket" olarak tanımladı.

Dikkat çekici olan, daha uzun milli ara döneminin aslında oyuncu refahını iyileştirmek ve seyahat sayısını azaltmak amacıyla yürürlüğe konmuş olması. Ancak Avrupa federasyonlarına göre bu önlem ters tepti; bunda, UEFA Uluslar Ligi maçlarının hazırlık maçlarına kıyasla genellikle daha yoğun geçmesinin de payı var. Ayrıca bu karşılaşmalarda, taşıdığı önem nedeniyle büyük yıldızlara dinlenme vermek daha zor oluyor.

Özellikle daha küçük futbol ülkeleri, yeni takvim nedeniyle geride bırakılmaktan endişe ediyor. Bu ülkeler genellikle daha dar kadrolara sahip ve bu yüzden önemli milli oyuncuların yerini doldurmakta daha fazla zorlanabiliyor. Bu durumun sportif sonuçları da olabilir, çünkü UEFA Uluslar Ligi'ndeki performanslar EURO 2028'e katılım açısından belirleyici.

Sportif itirazların yanı sıra mali kaygılar da önemli rol oynuyor. Çeşitli federasyonlar, kısa süre içinde iki iç saha maçına yeterince ilgi çekmenin ve yeterli sayıda bilet satmanın zor olduğunu belirtti. Öte yandan herkes yeni sistemin karşısında değil: Bir federasyon başkanı, daha uzun dönemin milli takım teknik direktörlerine oyuncularıyla çalışma konusunda daha fazla zaman verdiğine dikkat çekti.

Avrupa federasyonları, UEFA'nın bu değişikliğin geri alınması için FIFA nezdinde girişimde bulunmasını istiyor, ancak bu zor bir görev gibi görünüyor. Zira uluslararası maç takvimi 2030'a kadar belirlenmiş durumda ve iki futbol kuruluşu arasındaki ilişkiler ciddi şekilde kötüleşti.

Olası bir rota değişikliği, the Guardian'a göre kısmen FIFA'nın gelecekteki yönetimine de bağlı olabilir. Başkan Gianni Infantino mart ayında yeni bir dönem için aday olacak.