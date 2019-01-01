Yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Liverpool kulüp rekorunu yakaladı

Liverpool, çarşamba günü kaybetmemesi hâlinde kulüp tarihine geçecek.

Premier Lig'in 14. haftasında 'ı 2-1 mağlup eden ve ile arasındaki puan farkını 11'e çıkaran , yenilmezlik serisini de 31 maça çıkardı ve kulüp rekorunu egale etti.

Son olarak 3 Ocak'ta City'ye mağlup olan Liverpool, o zamandan beri 11 aydır Premier Lig'de yenilgi yüzü görmedi. 30 yıl sonra şampiyon olmayı amaçlayan Liverpool, böylece 80'li yıllardaki efsanevi dönemini anımsattı.

Kırmızılar, Mayıs 1987 - Mart 1988 arasında da 31 maç boyunca ligde kaybetmemişti.

Çarşamba günü Anfield'da ezeli rakibi 'ı ağırlayacak olan Liverpool'un böylece kulüp rekorunu yenileme şansı olacak. Jürgen Klopp'un öğrencileri Everton'a yenilmemeleri hâlinde yenilmezlik serisini 32 maça çıkaracak ve kulüp tarihine geçecek.