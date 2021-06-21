Yenilmezlik serisini 30 maça çıkaran İtalya, 82 yıllık rekoru egale etti

Euro 2020’de üçte üç yapan İtalya, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı.

Pazar günü Avrupa Şampiyonası’nda Galler’i 1-0 mağlup eden İtalya, yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı.

A Grubu’nu üç galibiyetle ilk sırada tamamlayan İtalya, üst turda C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak. Belçika'nın liderlik koltuğunda yer aldığı C Grubu'nda üçer puanlı iki ekipten Rusya ikinci, Finlandiya üçüncü sırada. Son sırada ise puansız Danimarka var.

İtalya rekor için sahaya çıkacak

Roberto Mancini yönetiminde müthiş bir seri yakalayan İtalya, son 16’da oynayacağı maçı da kaybetmezse tarihe geçecek.

Vittorio Pozzo idaresindeki İtalya milli takımı, 1935-1939 yılları arasında 30 maç yenilmeyerek 82 yıldır kırılamayan bir rekora imza atmıştı.

Bu süre zarfında üst üste ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanan İtalyanlar, 1936 Olimpiyatı’nı da altın madalyayla tamamlamıştı.

Mancini temkinli konuştu

İtalya, Mancini Mayıs 2018’de göreve geldiğinden bu yana sadece iki maç kaybetti. Gök Mavililer son yenilgisini, Eylül 2018’de Uluslar Ligi’nde karşılaştığında Portekiz’den almıştı.

Rekor hakkında konuşan Mancini, henüz Pozzo’nun İtalya’sıyla aynı seviyeye çıkamadıklarını vurgulayarak oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

“Pozzo çok önemli kupalar da kazandı. Hala o seviyenin gerisindeyiz. Son 16’ya kalan her takımın kupayı kazanma şansı var.”

“Kolay maç yok. Her maçı rahatlıkla kazanabileceğimizi düşünmemeliyiz.”

“Bize verdikleri destekten ötürü tüm Romalılara teşekkür ediyoruz.”

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