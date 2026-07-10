İspanya milli takımı, Cuma akşamı Belçika’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmeyi garantiledi ve burada Fransa ile karşılaşacak. Böylece dünya rekorunu egale etmeye bir adım kaldı.

Bu galibiyetle “La Roja”, 29 galibiyet ve 7 beraberlikle tarihinin en iyi rekoru olan 36 maçlık yenilmezlik serisini uzattı.

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İstatistik ağı "Squawka"ya göre, İspanya milli takımı, Arjantin'in 2019 ile 2022 yılları arasında elde ettiği tarihi seriyi eşitledi ve erkek milli takımlar tarihindeki en uzun yenilmezlik serileri listesinde ikinci sırayı paylaştı.

Cezayir ve Brezilya'yı (her ikisi de 35 maç yenilgisiz) geride bırakan İspanya'yı, 2018 ile 2021 yılları arasında arka arkaya 37 maç boyunca yenilgisiz kalarak rekoru elinde tutan İtalya'nın dünya rekoruna ulaşmasına artık sadece bir maç kaldı.

Yarı finalde İspanya’nın rakibi olacak Fransa milli takımı, “La Roja”nın bu tarihi rekoru egale etme yolundaki bir sonraki engel olacak.



