Anthony Gordon, Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısında aldığı kritik Şampiyonlar Ligi yenilgisine ilişkin son derece açık sözlü bir değerlendirme yaptı ve son şampiyonun Avrupa'da hâlâ standartları belirlediğini kabul etti. Katalan ekibi mücadeleci bir performans sergilese de Gordon, Hansi Flick'in öğrencilerinin rakiplerinin maç boyunca koruduğu yüksek tempoya 90 dakika boyunca ayak uyduramadığını belirtti.

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PSG, Barcelona'nın kusursuz serisine son verdi

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın 11 maçlık etkileyici galibiyet serisine Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-2'lik galibiyetle son verdi. Flick, oyuncularından Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer aldıklarını kanıtlamalarını istemişti ve Barcelona, maçın büyük bölümünde bu çağrıya karşılık verdi.

Xavi Espart ve Lamine Yamal'ın golleri, çekişmeli geçen mücadelede ev sahibini maçın içinde tuttu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, kalitesini ortaya koydu. Vitinha ve Fabian Ruiz'in son bölümde attığı goller galibiyeti getirirken PSG, bu yılki turnuvada yüzde 100'lük galibiyet serisini korudu.

Gordon, PSG'nin kalitesini değerlendirdi

Son düdüğün ardından maçı açık sözlülükle değerlendiren Gordon, konuk ekibin ev sahibine kıyasla gücünü daha uzun süre koruduğunu kabul etti. Forvet oyuncusu, PSG'nin fiziksel dayanıklılığı ve aralıksız baskısının maçın sonucunu belirlediğini düşündüğünü söyledi.

Gordon, TNT Sport'a şunları söyledi: "Bence sonunda galibiyeti hak ettiler. Daha iyi takım olduklarını düşünüyorum."

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"Daha kaliteli oynadıkları anlar oldu ve fiziksel olarak baskıyı, tempoyu bizden daha uzun süre sürdürebildiklerini düşünüyorum. İki yıldır yenilmesi gereken takım onlar. Bu gece bunun nedenini çok iyi gösterdi."

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Flick'in takımının önünde hâlâ yapılacak işler var

Bu yenilgi, Flick yönetiminde gelişimini sürdüren Barcelona için bir hayal kırıklığı olsa da takımın seviyesini görmesi açısından değerli bir ölçüt oldu. Oyuncular, PSG'nin son sezonlarda belirlediği yüksek seviyeye ulaşma isteğini koruyor.

Gordon, "Bu maçtan olumlu şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum çünkü iyi oynadık, çekişmeli bir karşılaşmaydı. Ama hâlâ yapmamız gereken işler var ve bence bu iyi bir durum" diye açıkladı.

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Sürekli gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Gordon, sözlerini şöyle tamamladı: "İki yıldır en iyi takım onlar. Hâlâ yenilmesi gereken takım onlar. Bu maçtan çıkarmamız gereken ders, yeterince çalışmamız, maçı analiz etmemiz ve o takım hâline gelmeye çalışmamız gerektiği. Yenilmesi gereken takım olmaya çalışmalıyız."

El Clasico'da telafi fırsatı

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Barcelona'nın Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını düşünmeye fazla vakti yok; ligdeki mücadelesi hızla ön plana çıkıyor. Flick'in takımı, pazar günkü El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'le karşılaşırken direncini ciddi biçimde sınayacak.

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Barcelona'nın yeniden ivme kazanması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu yenilgiyi geride bırakması için İspanya'nın en büyük maçında hemen toparlanması kritik önem taşıyor.



