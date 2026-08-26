Real Madrid, İspanya Ligi'ndeki ikinci maçında bugün çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da Real Sociedad'a konuk olmaya hazırlanıyor. Karşılaşma, ligin ilk haftasından ertelenen maç.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde La Liga serüvenine geçtiğimiz cumartesi Espanyol karşısında son dakikalarda alınan zorlu bir galibiyetle (2-1) başlamıştı.

"Opta" ağı ise Real Madrid ile Real Sociedad karşılaşmasına dair bazı istatistikleri şöyle derledi:

- Real Madrid, İspanya Ligi'nde (La Liga) Real Sociedad'a karşı son altı maçını kazandı; bu, ligde Bask ekibi karşısında Şubat 2018'den (üst üste 7 galibiyet aldığı dönem) bu yana en iyi galibiyet serisi.

- Real Sociedad, ligde Real Madrid'e karşı deplasmandaki son sekiz maçının üçünde puan almayı başardı (bir galibiyet, iki beraberlik ve 5 mağlubiyet); bu, "Santiago Bernabeu"ya ligde yaptığı önceki dokuz ziyaretin tamamını kaybetmesinin ardından geldi.

- Geçen hafta Espanyol'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Real Madrid, sezonun ilk iki maçını kazanma fırsatını son beş sezonun dördüncüsünde yakalıyor (2022-23, 2023-24 ve 2025-26 sezonları); bunu başaramadığı tek sezon ise 2024-25 oldu.

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- Real Sociedad, İspanya Ligi'nin 2026-27 sezonundaki açılış maçını geçen hafta Real Betis karşısında 1-0 kaybetti. San Sebastian'dan gelen ekip, teknik direktör John Benjamin Toshack yönetimindeki 2001-02 sezonundan bu yana ilk kez sezona ilk iki maçında iki mağlubiyetle başlayabilir.

- Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid, ligdeki son sekiz maçının her birinde en az bir gol yedi (toplam 14 gol); bu, Portekizli teknik direktörün gözetiminde ekibin ligde kalesini gole kapatamadığı en kötü seri.

- Real Sociedad, ligdeki son dokuz maçının hiçbirinde galibiyet elde edemedi (5 beraberlik ve 4 mağlubiyet); bu, Nisan ile Aralık 2006 arasında 18 maça uzanan seriden (8 beraberlik ve 10 mağlubiyet) bu yana ligde galibiyet alamadığı en kötü serisi.

- Kylian Mbappe (Real Madrid oyuncusu), ligde Real Sociedad'a karşı çıktığı üç maçta dört gol kaydetti; ligde daha fazla gol attığı tek takım ise Villarreal (beş gol) oldu, Barcelona'ya karşı da dört gol kaydetti.

- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad oyuncusu), ligde Real Madrid'e karşı oynadığı 19 maçta üç gol attı ve bunların tamamı penaltıdan geldi; Real Madrid, Oyarzabal'ın ligde açık oyundan (yani penaltı hariç) gol atamadan en çok maç oynadığı rakip konumunda.

- Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, ligde Real Sociedad'a karşı oynadığı altı maçta hiç yenilmedi (5 galibiyet ve bir beraberlik). Ligde yenilgi almadan daha fazla maç oynadığı tek takım Espanyol oldu (7 maç: 5 galibiyet ve iki beraberlik); ayrıca 4 farklı takıma karşı da 6 maçta yenilgisiz bir sicil elde etti.