Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olması, Arjantin sokaklarında final maçının yeniden oynanması taleplerine kadar varan bir tartışma dalgası yarattı.

İspanyol "El Mundo" gazetesine göre, Arjantinli taraftarlar dijital platformlar üzerinden Dünya Kupası finalinin yeniden oynanması için bir kampanya başlattı ve şimdiye kadar 61 bin 500'den fazla imza toplamayı başardı.

Bu girişimin arkasında, "Change.org" sitesi üzerinden bir imza kampanyası başlatan Arjantinli taraftar Gisela Sanchez yer alıyor. Sanchez, kampanyada Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in performansını sorguladı ve Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan geçtiğimiz pazar günü New York'ta oynanan maçta verilen hakem kararlarını gözden geçirmesini talep etti.

Kampanyanın sahibi, hakem kararlarının maçın gidişatını doğrudan etkilediğini öne sürerek, iddiasını destekleyen herhangi bir belgelenmiş kanıt sunmadan, gözden geçirmeyi gerektiren usulsüzlükler bulunduğunu iddia ediyor.

Kampanyanın elde ettiği kitlesel destek ivmesine rağmen, FIFA'yı maç sonucunu değiştirmeye zorlayacak herhangi bir yasal dayanağı bulunmuyor; zira resmi bir maç yalnızca spor mevzuatında belirtilen istisnai durumlarda veya Uluslararası Federasyon'un yetkili kurulları tarafından alınan bir kararla yeniden oynanabiliyor.

Bu girişim, 2026 Dünya Kupası'nda görülen bir dizi dijital protestoya katılıyor; öyle ki 82 binden fazla imza toplayan bir başka Fransız kampanyası da, Lamine Yamal'ın neden olduğu penaltı öncesindeki tartışmalı bir pozisyon nedeniyle İspanya'ya karşı oynanan yarı final maçının yeniden oynanmasını talep etmişti.

İspanya Milli Takımı, uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 yenerek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Mağlubiyetin acısına rağmen, on binlerce Arjantinli taraftar bitiş düdüğünün ardından, finale ulaşan ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa yaklaşan milli takıma desteklerini ve minnettarlıklarını göstermek için ülkenin sokaklarına döküldü.