"Yenilginin lekesi asla silinmeyecek": Arjantin, Kane'in Altın Top'u kazanmasıyla alay etti

2026 Ballon d'Or yarışının sonucu, İngiliz Harry Kane'in ödülü kazanmasının ardından dünya basınında farklı tepkilere yol açtı. Ancak Arjantin basını, final sıralamasında beşinci sırada yer almasına rağmen Lionel Messi'yi dünyanın en iyisi saymaya devam ederek, Bayern Münih forvetinin üstünlüğünü kabul etmeyi reddetti.

Arjantin gazetesi "Olé", bugün salı sabahı yayımlanan sayısının kapağında alaycı bir başlık seçti. Başlıkta, Kane'in adıyla bir kelime oyunu yapılarak "Aunkane ganes o pierdas" ifadesi yer aldı. Böylece oylama sonucu ne olursa olsun, Arjantinlilerin gözünde en yüksek mertebenin sahibinin Messi olmaya devam edeceği vurgulanmak istendi.

Gazete şunları yazdı: "Messi her zaman bizim için en iyisidir, Avrupalılar Bayern Münih oyuncusunu seçip tarihin en büyük efsanesine mütevazı beşinci sırayı layık görse bile."

Arjantin basını oylama sonucunu sorgulamakla yetinmedi, aynı zamanda iki milli takımın geçen Dünya Kupası yarı finalindeki karşılaşmasını da gündeme getirerek, Arjantin'in İngiltere'yi yendiği o maçtaki mağlubiyetin Kane'in kariyerinde kara bir leke olarak kalacağını ifade etti.

Gazete şöyle dedi: "Yarı finalde Messi ve Arjantin karşısında alınan mağlubiyetin lekesi asla silinmeyecek. Yine de Leo Messi bizim için en iyisi olmaya devam edecek ve Dünya Kupası bunu bir kez daha kanıtladı."

Kane, 2026 Ballon d'Or yarışını birinci sırada tamamladı. İkinci olan Fransız Kylian Mbappé'yi ve üçüncü sıradaki İspanyol Lamine Yamal'ı geride bıraktı. Rodri dördüncü olurken, Messi beşinci sırada yer aldı.