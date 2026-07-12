Yenilginin ardından... Norveç Havayolları bahsini yerine getirerek "İngiliz" şirketine dönüştü

Norveçli havayolu şirketi "Norwegian Air", sosyal medya üzerinden British Airways ile yaptığı bahsi yerine getirdi ve "Instagram" uygulamasındaki resmi hesabının profil resmini 24 saat boyunca British Airways'in logosu ile değiştirdi.

Bu gelişme, Norveç milli takımının dün Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 yenilmesinin ardından gerçekleşti.

"Reuters" ajansı, iki şirketin maç öncesinde dostça bir iddiaya vardıklarını ve bu iddiaya göre, kaybeden ülkenin havayolu şirketinin "Instagram" profil resmini, kazanan ülkenin havayolu şirketinin logosu ile bir gün boyunca değiştireceğini bildirdi.

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"Norwegian Air" yeni logoyu şu mesajla paylaştı: "Turnuva bizim için sona ermiş olsa da, bu dostça bahis hepimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak."

Şirket ayrıca rakibine bir tebrik mesajı göndererek şunları söyledi: “İngiltere’ye ve British Airways’e yarı final maçında başarılar diliyoruz ve kupayı vatanlarına geri getirebilmelerini içtenlikle umuyoruz.”

İngiltere milli takımı, önümüzdeki Çarşamba günü ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenecek Dünya Kupası yarı finalinde, son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.