Yenilenen Santiago Bernabeu, Real Madrid'e 400 milyon euro kazandıracak

İspanyol devi Real Madrid geçtiğimiz dönemde stadyumu Santiago Bernabeu'yu, 30 yıllık periyotta 796.5 milyon euro'luk bir yatırımla büyük bir yenileme sürecine almıştı.

Fakat Madrid ekibi, yapacağı sponsorluk anlaşmalarıyla uzun vadede bu miktardan çok daha fazlasını kasasına koyacak gibi duruyor.

Perez'den 400 milyon euro'luk imza

İspanyol basınından El Confidencial'de yer alan habere göre Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Amerikan şirketi Key Capital'le anlaşma sağladı.

Bu anlaşmayla birlikte Real Madrid; konserler, ticari gösteriler ve benzeri spor dışı organizasyonlarda da Santiago Bernabeu'yu kullanacak ve 400 milyon euro'ya kadar çıkan bir kazanç elde edecek.

Real Madrid sezona nasıl başladı?

Geçtiğimiz sezon sonu Zinedine Zidane ile yollarını ayıran La Liga devi, göreve tekrar Carlo Ancelotti'yi getirmişti.

2021-22 sezonunda La Liga'da şu ana dek 12 maçta sekiz galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve maç fazlası bulunan Real Sociedad'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Performansıyla adından çokça söz ettiren Karim Benzema, süre aldığı 15 maçta 14 gol sekiz asistlik bir istatistik yakalamayı başardı.

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