Bayer Leverkusen, son dönemde sergilediği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çeken Cezayirli orta saha oyuncusu Ibrahim Maza'nın geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket ediyor. Genç yıldızın hizmetlerine Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain başta olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinin artan ilgisi, bu hamleyi beraberinde getirdi.

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Transfer sezonu kapanmış olsa da büyük kulüpler gelecek vaat eden yetenekleri takip etmeyi sürdürüyor; bu arada söz konusu oyuncuların hizmetlerinden yararlanan kulüpler de onların sözleşmelerini mümkün olan en iyi şartlarla güvence altına almaya çalışıyor.

Bu bağlamda, Alman "Bild" gazetesi, Leverkusen'in 20 yaşındaki oyuncusu İbrahim Maza'nın sergilediği üstün seviyenin kulübünü sözleşmesini yenilemek için hızla harekete geçmeye ittiğini ortaya koydu ve Manchester City ile Barcelona gibi kulüplerin oyuncuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti.

Bu ayın başında ortaya çıkan haberler, Paris Saint-Germain'in Maza ile anlaşmaya ilgi duyduğunu açığa çıkarmış; bu durum oyuncunun bizzat büyük Avrupa kulüplerinden birinde oynamaya yönelik gelecek hedeflerinden söz etmesine yol açmıştı.

Cezayir A Millî Takımı ile 23 uluslararası maça çıkan Maza, "RTL" ve "Sky Sport Almanya" kanallarına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Elbette, bir gün Paris Saint-Germain gibi köklü bir kulüpte oynamak benim için büyük bir hayal olur; o dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve Real Madrid, Barcelona ve Arsenal seviyesinde."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyüklükte bir kulüpte oynamak, diğer birçok futbolcu gibi benim de gerçekleştirmeye çalıştığım bir hedef."

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Genç Cezayirli yeteneğin açıklamaları, Leverkusen yöneticilerini gecikmeden harekete geçmeye itmiş gibi görünüyor; zira "Bild"in haberine göre Maza, birkaç tur süren müzakerelerin ardından Alman kulübüyle sözleşmesini mevcut bitiş tarihi olan 2030 yerine 2031 yılına kadar uzatmaya yaklaştı.

Haber, Leverkusen'in oyuncuya yazılı bir teklif sunduğunu ve bu teklifin onu takım içinde maaş bakımından daha üst kategoriye taşıyacağını, böylece yıllık maaşının 2,5 milyon avrodan 4 milyon avroya yükseleceğini, ayrıca buna 4 milyon avroluk ek toplam prim ekleneceğini açıkladı.

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Müzakerelerin anlaşmaya doğru ilerlemesine katkı sağlayan en önemli etkenlerden biri, Maza'nın sözleşmeye kendisine önceden belirlenmiş bir bedel karşılığında ayrılma imkânı tanıyan belirli bir serbest kalma maddesinin eklenmemesine onay vermesi oldu.

Bu adım, Leverkusen'in daha önce Florian Wirtz ile izlediği stratejiyi büyük ölçüde andırıyor; Maza şu anda ona kıyaslanıyor ve Wirtz iki yıl önce 140 milyon avro karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

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Alman kulübünün yöneticileri, Maza'nın da yakın gelecekte piyasa değerini 100 milyon avroya çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

İbrahim Maza, 2025 yılında Alman İkinci Lig rakibi Hertha Berlin'den Leverkusen'e 12 milyon avro değerindeki bir transferle gelmişti.

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Hızlı gelişimi, Leverkusen'in on birinde kendisine yer bulmasına yardımcı oldu; ardından bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol atıp 4 asist yaparak takımın önemli dayanaklarından biri hâline geldi.

Leverkusen, oyuncusunun sözleşmesini yenileyerek onun geleceğini sağlama almayı ve hizmetlerini almak isteyen kulüplerin harekete geçme ihtimali karşısında onu kaybetmekten kaçınmayı hedefliyor.

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Barcelona'nın oyuncuya ilgi duyduğuna işaret edilmesine ve Maza'nın son dönemde Katalan kulübünden, diğer kulüplerin yanı sıra, gelecekteki hayallerinden biri olarak söz etmesine rağmen, İspanyol takımı şu anda orta saha oyuncusu konusunda bir eksiklik yaşamıyor; aksine mevcut kadrosuna göre bu mevkide bolca seçeneğe sahip.