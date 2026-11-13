Yenileme tekliflerini reddetmesinin ardından: Bruno'ya yakın bir kaynak geleceğini netleştirdi

Manchester United yöneticileri, iki yenileme teklifini reddetmesine ve kulüple olan mevcut sözleşmesinin son altı ayına girmesine yaklaşmasına rağmen, Portekizli Bruno Fernandes'i yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etme olasılığına tutunuyor.

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İngiliz "The Sun" gazetesi, görüşmelerin şimdiye kadar tıkanmasına rağmen Manchester United yönetiminin takım kaptanıyla anlaşmaya varabileceğine dair güvenini koruduğunu belirtti ve kulübün bu dosyayı sonuçlandırmak için yeterli vakti bulunduğuna dikkat çekti.

Manchester United, Fernandes'in sözleşmesini bir yıl daha uzatma seçeneğine sahip ve kulübün, oyuncunun İngiltere dışındaki bir kulüple ön anlaşmaya girmesini önlemek amacıyla bu maddeyi 1 Ocak'tan önce devreye sokması bekleniyor.

Uzatma seçeneği sayesinde Fernandes'in kulüple bağının 18 aya kadar devam etmesiyle birlikte, Manchester United yönetimi, iki taraf arasındaki görüşmeler sürerken anlaşmazlıkları gidermek ve bir anlaşmaya varmak için elinde bolca vakit bulunduğunu düşünüyor.

Fernandes'e yakın bir kaynak şunları söyledi: "Sonunda bir anlaşmaya varacağız."

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Kulüp içindeki kaynaklar, Manchester United yönetiminin mevcut durumdan endişe duymadığını teyit ederek, oyuncu temsilcilerinin açılış tekliflerini reddetmesinin sözleşme yenileme görüşmelerinde olağan bir durum olduğunu açıkladı.

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32 yaşındaki Fernandes, Manchester United'a Ocak 2020'de katıldı ve o günden bu yana Sir Matt Busby adına verilen takımın en iyi oyuncusu ödülünü, eşi görülmemiş bir şekilde beş kez kazanmayı başardı.

Portekizli yıldız, geçen sezona ilişkin Profesyonel Futbolcular Birliği ile Futbol Yazarları Birliği'nin yılın en iyi oyuncusu ödüllerini kazandı; ancak bu sezon, takımın yaşadığı sıkıntılarla eş zamanlı olarak seviyesi gözle görülür biçimde düştü.

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Fernandes, Premier Lig'de iki buçuk ay süren bir gol orucu yaşadı ve bu seriyi geçen hafta Aston Villa karşısında bir penaltı golüyle sona erdirdi.

Ayrıca eski teknik direktör Michael Carrick, üç hafta önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 kaybedilen ağır mağlubiyetin ardından Fernandes'in taktik fikirlerini eleştirmesinin ardından, takımın kendi sahasında Bournemouth'a 3-0 kaybedilen ağır yenilgi sırasında oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

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Fernandes, 2025 yılında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bir teklif almış, Manchester United ise toplam değeri 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transferi onaylamaya hazır olduğunu göstermişti.

Ancak Manchester United'ın eski teknik direktörü Ruben Amorim, oyuncuyu kalmaya ikna etmeyi başarmış, kulüp de geçen sezon oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılmasını önlemek için adımlar atmıştı.

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Fernandes, Manchester United ile son iyileştirilmiş sözleşmesini Ağustos 2024'te imzalamış ve bu sözleşme kapsamında maaşında önemli bir artış elde etmişti.

Mevcut anlaşmazlık noktalarından biri, Fernandes'in geniş çevrelerce Manchester United'ın en iyi oyuncusu olarak kabul edilmesine rağmen, Marcus Rashford'un dönüşünün ardından takımın en yüksek maaş alan isimleri listesinin başında yer almaması.

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Aston Villa ve Barcelona'daki iki kiralık döneminin ardından geri dönen Rashford, haftalık 325 bin sterlin maaş alırken, Fernandes haftalık olarak yaklaşık 250 bin sterlin kazanıyor.