Real Madrid ile İspanyol hakem sistemi arasındaki gerilimin boyutunu yansıtan yeni bir tırmanmada, Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, önümüzdeki pazar günü Barcelona karşısında oynanacak beklenen El Clasico maçını yönetecek hakemin isminin sızdırılması nedeniyle öfkesini alenen patlattı.

Sızıntı, basın kulislerinde geçici bir haber olmaktan öteye geçti; "El Chiringuito" programı teknik direktöre, bu karşılaşmayı ilk aday Alburquerque Rojas yerine Benidorm'dan gelen hakem Martinez Munuera'nın yöneteceğini doğruladıktan sonra kamuoyu meselesine dönüştü.

Leipzig sonrası patlayan gizli öfke

Mourinho'nun patlaması hassas bir anda, tam olarak geçtiğimiz çarşamba günü, Leipzig karşısında alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından geldi. Performans ve sonuç hakkındaki soru yağmurunun ortasında, Portekizli teknik direktörün ilgisini yalnızca El Clasico hakeminin kimliğiyle ilgili tek bir soru çekti.

Mourinho kısa ve kararlı bir şekilde yanıt verdi: "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum, ya da doğruysa bile bağlamın dışında, çünkü hakemin ismi resmi olarak ancak maçtan 24 saat önce açıklanır. Bu tür bilgiler hoşuma gitmiyor, hakemin kendisini kastetmiyorum."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu sözlerle Mourinho noktayı koydu ve itirazının Martinez Munuera'nın şahsına değil, bizzat sızıntı ilkesine ve onun şüpheli zamanlamasına olduğunu vurguladı.

Sızıntının zamanlaması şüpheleri artırıyor

Mourinho, İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, kendisini şüphelendiren şeyin bu sezon uygulanan protokolün ihlali olduğunu açıkladı. Buna göre hakemler maçtan en geç dört gün önce dahili olarak belirleniyor, ancak resmi açıklama yalnızca 24 saat önce yapılıyor; teknik direktörün üzerinde durduğu zaman da buydu.

"Special One"ın bu dosyayı ilk açışı da bu değildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasından önce, Alejandro Hernandez'in maçın hakemi olarak isminin sızdırılmasının ardından aynı endişesini dile getirmiş ve o dönemde meşhur cümlesini söylemişti: "Tüm hakemlere güveniyorum, şüphelerimi uyandıran tek şey hakemin ismini maçtan yalnızca 24 saat önce değil, üç hafta önce öğrenmek."

Alevli bir arka plan: Madrid derbisinden El Clasico'ya

Mourinho'nun son açıklamalarını, Real Madrid ile hakem komitesi arasındaki genel gergin bağlamdan ayrı düşünmek mümkün değil. Anlaşmazlık, Real Madrid'in kaybettiği ve savunmacı Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından on kişiyle tamamladığı Atletico karşısındaki Madrid derbisinden sonra zirveye ulaştı.

O gün Mourinho medya ateşkesini bozdu ve basın toplantısına, takımın analistlerinin kendisine sunduğu tartışmalı pozisyonların basılı fotoğraflarını taşıyarak çıktı ve ateşli açıklamasını yaptı: "Terk ettiğim ligden farklı bir lig bulduğumu sanmıştım." Ardından hakem Ortiz Arias'ı "buraya gelip baskıya dayanamayan zavallı bir adam" olarak nitelendirdi.

Derbiyi yönetmek için Madrid'de ikamet eden bir hakemin seçilmesi, Temmuz 2025'ten bu yana Teknik Hakem Komitesi (CTA) başkanı Fran Soto'nun yürüttüğü köklü reformun bir sonucu olarak geldi. Bu reform, 2025/26 sezonunda bölgesel bağımlılık kriterinin kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu ve birçok analistin başarısız bir bahis olarak değerlendirdiği bu karar, komiteyi El Clasico adaylıklarında uluslararası kokart taşıyan hakemlere odaklanmaya itti.

Beklenen El Clasico hakemi kim?

2015 yılından bu yana uluslararası kokart taşıyan Martinez Munuera, FIFA onaylı uluslararası sahalarda on yılı aşan tecrübeye sahip hakemler arasında yer alıyor. Alejandro Hernandez ve Sanchez Martinez gibi ağır isimleri içeren bir listede bulunuyordu ve bu sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin belirleyici turlarında olmasa da, dört uluslararası maçı baş hakem olarak yönetti.

Yerel düzeyde ise bu sezon iki büyük takımın iki önemli maçını yönetti: Barcelona'nın Sanchez Pizjuan'da Sevilla'yı 3-1 yenmesi ve Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Malaga'yı 4-0 mağlup etmesi.

Buna rağmen, ismi Madrid'de mutsuz bir hatırayla bağlantılı kalmaya devam ediyor. Mart 2024'te Osasuna karşısındaki tartışmalı performansının ardından, kulübün anlatımına göre, El Sadar sahasında Vinicius Junior'ın maruz kaldığı ırkçı hakaretleri, oyuncunun ve takım arkadaşlarının kendisini uyarmasına rağmen görmezden gelmekle Real Madrid tarafından suçlandı.



