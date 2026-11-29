Marcus Thuram, Inter'in Genoa'yı 4-0 yendiği Serie A maçında iki gol attı. Thuram ile Lautaro Martinez, 46 gün sonra ilk kez birlikte ilk 11'de başladı. San Siro'da üst üste dokuzuncu lig maçında da gol atan Fransız forvet, şampiyonluğu korumanın durmaksızın çalışmayı gerektirdiğini söyledi.

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'ThuLa' yeniden buluştu, Inter Genoa'yı 4-0 yendi

Inter, Serie A'nın 13. haftasında ünlü 'ThuLa' hücum ortaklığının dönüşünü San Siro'da Genoa'yı 4-0 yenerek kutladı. Marcus Thuram ile Lautaro Martinez, 46 gün sonra ilk kez birlikte ilk 11'de başladı.

İlk golünü Martinez'in asistiyle, ikincisini ise devre arasından sonra atan Fransız forvet, bu sezonki lig golü sayısını sekize çıkardı ve Inter'in bir haftada attığı 10 gole son noktayı koydu.

“Yeniden kazanmak her zaman zordur”: Thuram, Inter'in kazanma arzusunu anlattı

Maçın ardından konuşan Thuram, Martinez'in yakın zamanda forma giyemediği dönemde sorumluluk üstlenen tüm takıma övgüde bulundu ve şampiyonluğu korumak için her gün en yüksek tempoda çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Thuram, “Özellikle evimizde, taraftarlarımızın önünde böyle maçlar oynamak istiyoruz” dedi. “Maça gereken olgunluk ve istekle iyi başladık, üç puanı da böyle aldık. Lauti gibi bir oyuncu olmadığında herkesin yardım etmek için sorumluluk üstlendiğini düşünüyorum. Biz de bunu yaptık, mesele yalnızca ben değildim. Yeniden kazanmak her zaman zordur. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup bunu tekrar başarabilmek için sıkı çalışmalıyız.”

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Thuram, Christian Vieri'ye ve Serie A'daki Fransız yıldızlara yaklaşıyor

Cumartesi günkü iki golüyle Thuram, evinde oynadığı üst üste dokuzuncu Serie A maçında da gol atmış oldu. Galibiyete üç puan verilen dönemde Inter formasıyla Serie A'da daha uzun bir iç saha gol serisi yakalayan tek oyuncu, 2003'te 11 maça ulaşan Christian Vieri.

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Bu iki gol, Thuram'ın 2026'daki iç saha Serie A gol sayısını da 11'e yükseltti. Bu sayı ligdeki diğer tüm oyunculardan fazla. Serie A kariyerinde 48 gole ulaşan Thuram, Nestor Combin'i (47) geçerek lig tarihinin en golcü beşinci Fransız oyuncusu oldu.

Gözler San Siro'daki İtalya Kupası maçında Genoa ile yeniden buluşmaya çevrildi

Inter kendi taraftarı önünde etkili bir gol performansı sergilerken Thuram ile Martinez, takvimde tam da ihtiyaç duyulan bir dönemde yeniden uyum yakaladı.

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Inter, 1 Aralık Salı günü Daniele De Rossi'nin Genoa'sıyla bir kez daha karşılaşmak üzere San Siro'da kalacak ve odağını hemen İtalya Kupası'na çevirecek.