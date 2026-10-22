Katar, FIFA Kıtalararası Kulüpler Kupası 2026 finallerine üst üste üçüncü kez ev sahipliği yaparak tarihle yeni bir randevuya çıkacak.

Uluslararası Futbol Federasyonu, bugün perşembe günü resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Kıtalararası Kulüpler Kupası'nın mevcut sezonundaki son üç maça Katar'ın ev sahipliği yapmasının onaylandığını duyurdu.

Kuzey Amerika şampiyonu Meksika ekibi Deportivo Toluca, Copa Libertadores şampiyonuyla Amerika Derbisi Kupası için 9 Aralık çarşamba günü Jassim bin Hamad Stadı'nda karşılaşacak.

Bu maçın galibi, Afrika şampiyonu Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile aynı stadyumda, ayın 12'sine denk gelen cumartesi günü Meydan Okuma Kupası unvanı için karşı karşıya gelecek.

Final maçını ise Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, bu maçın galibiyle 16 Aralık çarşamba günü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Ahmad bin Ali Stadı'nda oynayacak.

Hatırlatmak gerekirse, Katar son iki yılda Kıtalararası Kulüpler Kupası finallerine ev sahipliği yapmış; 2024'te Real Madrid, 2025'te ise Paris Saint-Germain şampiyonluğa ulaşmıştı.