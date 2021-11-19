Aşı olmayı reddeden ve yeniden karantinaya giren Joshua Kimmich, Bayern Münih'in iki maçını daha kaçıracak

Aşı olmayı reddettiği için Almanya’da bir süredir polemik konusu olan Joshua Kimmich, bu kararının bedelini takımını sahada yalnız bırakarak ödemeye devam ediyor.

Bayern Münih kulübü, Covid-19 hastasıyla yakın temasta bulunduğu tespit edilen Kimmich’in Augsburg maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Devler Ligi'nde de yok

Kimmich sadece Augsburg maçını kaçırmakla kalmayacak. Alman yıldız, Bayern Münih’in hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’le oynayacağı maçta da forma giyemeyecek.

Milli araya girilirken Alman milli takımında küçük çaplı bir Covid-19 dalgası yaşanmış, testi pozitif çıkan Niklas Süle ile temasta bulunan Kimmich izolasyon sürecine girmek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle Kimmich iki haftadır herhangi bir futbol aktivitesinde yer alamadı. 26 yaşındaki oyuncunun Perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyordu, ancak yaşanan bu yeni gelişme ayrılık sürecini biraz daha uzattı.

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, Almanya’nın Lihtenştayn ve Ermenistan ile oynadığı maçları kaçıran Kimmich’in tamamen önlem amacıyla kendini izolasyona aldığını açıklamıştı.