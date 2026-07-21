Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası'ndan dönüşünün ardından memleketi Pujato'da düzenlenen karşılamada yeniden gözyaşlarına boğuldu ve İspanya karşısında alınan final yenilgisinin hâlâ acı verici bir an olduğunu vurguladı. Scaloni'nin gözyaşları, final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında da yanaklarından süzülmüştü.

Santa Fe eyaletinde yer alan kentte büyük bir taraftar karşılaması gören Scaloni'yi selamlamak için yüzlerce kişi toplandı; ancak Arjantin teknik direktörü, kaybedilen kupadan söz ederken gözyaşlarını tutamadı.

İspanyol "AS" gazetesinin bugün salı günü öne çıkardığı açıklamalarında Scaloni şunları söyledi: "Kazanmayı başaramadık. Halkımızı mutlu etmek için oynadığımızı biliyoruz, işte bu yüzden acı büyük oluyor."

Açık bir itiraf taşıyan mesajında şunları ekledi: "Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. İspanya'nın daha iyi oynadığını kabul etmemiz gerekiyor, bu da bizi daha iyi yapar."

Arjantin teknik direktörü, rakibin üstünlüğüne rağmen milli takımının son anlara kadar mücadele ettiğini vurgulayarak şöyle açıkladı: "Duygu her zaman aynı; işler istediğimiz gibi gitmediğinde sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bizler Arjantinliler olarak şunu bilmeliyiz ki rakip de oynuyor ve sizden daha iyi olabilir, ama buna rağmen biz onun işini zorlaştırdık."

Scaloni'nin geleceği soru işaretleri doğuruyor

Scaloni, önümüzdeki aralık ayında sona ermesi planlanan sözleşmesinin bitimine yaklaşırken Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine dair kesin bir karar vermedi. Bu durum, birçok başarıya sahne olan bir dönemin ardından ayrılık ihtimaline dair spekülasyonların önünü açtı.

Karşılama sırasında taraftarlar, onun devam etmesini istediklerini dile getirmeye özen gösterdi ve milli takımı çalıştırmayı sürdürmesine ikna etmek amacıyla "Leo gitmeyecek!" tezahüratları yaptı.

Scaloni nihai kararını açıklamamış olsa da mevcut sözleşmesine bağlı kalmayı sürdüreceğine dair işaret vererek şöyle konuştu: "Aralık ayına kadar devam ediyorum ve mücadeleye devam edeceğiz."

Scaloni'nin İspanya karşısında alınan Dünya Kupası final yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalar, Arjantin Milli Takımı'ndaki serüveninin sonuna yaklaştığına dair spekülasyonlar doğurmuştu. Ancak teknik direktör tavrını henüz netleştirmedi; böylece Arjantin teknik ekibinin başındaki geleceğine ilişkin tüm ihtimaller açık kalmaya devam ediyor.

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