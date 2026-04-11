Yeniden çizim tahtasına mı dönüyoruz? Feyenoord'da bir başka kilit oyuncunun durumu belirsiz

Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, Jakub Moder da NEC ile oynanacak deplasman maçı için şüpheli durumda. Feyenoord'un Polonyalı milli oyuncusu Cuma günü antrenmana katılmadı; bu nedenle önümüzdeki Pazar günü sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsiz.

Bu durum, teknik direktör Robin van Persie için bir başka darbe olacaktır. Cuma günü, Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente ve Anis Hadj Moussa'nın oynayıp oynamayacağının son derece belirsiz olduğu açıklanmıştı.

Kaynaklar Voetbalzone'a, Feyenoord'un Hadj Moussa ile şansını deneyeceğini bildirdi. Thijs Kraaijeveld, yine Ahmedhodzic'in yerine geçecek gibi görünüyor.

Valente'nin yanı sıra Moder de eksik olursa, orta saha bir sonraki sorunlu hat olacak. Van Persie, şu ana kadar çok az süre alan bir altyapı oyuncusuyla deneme yapabilir.

Van Persie, bu yüzden yine çizim tahtasına dönmek zorunda kalacak. Feyenoord'daki sakatlık sorunu, tekrarlayan bir hikaye olmaya devam ediyor.

Perşembe günü Casper van Eijck'in De Kuip'e geri döneceği açıklandı. Umut, onun sağlık ekibine bu sakatlık dalgasını durdurmada yardımcı olabileceği yönünde.

NEC ile Feyenoord arasındaki maç Pazar öğleden sonra oynanacak. Saat 14:30'da, bu iki halk kulübü Şampiyonlar Ligi biletini kapma mücadelesinde hayati öneme sahip bu maça çıkacak.