Yeni Zelanda Kadın Futbol Takımı'nın Liverpool'da forma giyen oyuncusu Meikayla Moore, takımının 5-0 kaybettiği ABD karşılaşmasında kendi kalesine üç gol attı ve unutmak isteyeceği bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın henüz 36. dakikasında kendi kalesine hat-trick yapan Moore devre arasında oyundan alındı.

Not great 😬



New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴



(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Yedek kulübesine geldiği sırada üzüntüsü gözle görülebilen oyuncuya takım arkadaşları destek oldu. Orta saha oyuncusu Annalie Longo futbolun bu tarz şanssız anlara sahne olabileceğinin altını çizerken, "Bu kimsenin görmekten hoşlanacağı bir durum değil ve bunu yaşayan oyuncu için çok zor. Meikayla'nın hislerini anlayabiliyorum" dedi.

Zor bir karar

Daha önce Almanya'da Köln ve Duisburg formaları da giyen 25 yaşındaki oyuncunun oyundan çıkmayı kendisinin istemiş olabileceği de gündeme gelirken, Yeni Zelanda Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Jitka Klimkova oyuncuların nasıl hissettiğini kestirmenin her zaman kolay olmadığını ve zor kararlar verdiklerini söyledi.

FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan Yeni Zelanda'nın teknik direktörlüğünü yapan Çekyalı teknik direktör, 2013'te adım attığı Yeni Zelanda futbolunda ilk olarak U17 milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Bir dönem ABD U19 ve ABD U20 takımlarını çalıştıran Jitka, A milli takımın başına geçtiğimiz yıl gelmişti.

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