Yeni Zelanda Teknik Direktörü: Mısır’ın zihniyeti değişti… Salah’ın golünü 10 yıldır izliyorum

Yeni Zelanda Milli Takımı Teknik Direktörü Darren Bazley, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Mısır karşısında takımının ikinci yarıdaki zayıf performansı nedeniyle büyük hayal kırıklığını dile getirdi.

Yeni Zelanda, 58. dakikaya kadar 1-0 öndeydi; ancak bu dakikada Mustafa Ziko, Mısır için beraberlik golünü attı. Ardından Muhammed Salah ve Mahmoud Trezeguet, ikinci ve üçüncü golleri kaydetti.

İlk turda Belçika ile 1-1 berabere kalan Mısır, 4 puanla 7. grubun lideri olurken, Yeni Zelanda ise 1 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Basley, Reuters'ın yayınladığı açıklamalarda, "Bu hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. İlk yarıda iyi oynadık, harika bir gol attık ve birçok fırsat yarattık" dedi.

"İlk yarının büyük bölümünde top hakimiyetini elimizde tuttuk ve rahat oynadık. Karşımızda çok fazla tehlike yoktu" diye devam etti.

"Devre arasında iyi bir konuşma yaptık ve biraz daha iyileştirebileceğimiz bazı konuları gözden geçirdik, ancak ikinci yarıya girdiğimizde ilk yarıda sergilediğimiz ritmi ve kaliteyi bir türlü geri kazanamadık" diye ekledi.

Yeni Zelanda teknik direktörü, “Mısır ikinci yarıya tamamen farklı bir zihniyetle girdi ve oyun temposunu açıkça artırdı. Bence iyi bir ikinci yarı oynadılar, ancak maçı kaybetmiş olmamız üzücü. Sonunda sahada kutlama yapan taraf biz olabilirdik” dedi.

“Onların çok özel oyuncuları var. Salah, son on yıldır sürekli izlediğim bir gol attı; içe doğru girip sol ayağıyla şutunu çekti. Ancak genel olarak, maçın büyük bir bölümünde onun gibi oyunculara karşı çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum” diye açıkladı.