Yeni Zelanda muhteşem başlangıcını sürdürüyor… Mısırlıların zorluklarını ortaya koyan ürkütücü bir rakam

Yeni Zelanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü "BC Place" Stadyumu'nda oynanan maçta, Mısır milli takımına karşı ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yeni Zelanda'nın açılış golü 15. dakikada geldi. Vin Sorman, ceza sahası içindeki mükemmel bir ortaya yükseldi ve Mısır milli takım oyuncularının savunmadaki zayıflığını değerlendirerek, güçlü bir kafa vuruşuyla topu kaleci Mustafa Şubayir'in ağlarına gönderdi.

Fransız "Stats Foot" ağı, Yeni Zelanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki son dört golünden üçünü maçların ilk 15 dakikasında attığını belirterek, bu durumun turnuvadaki güçlü başlangıcını yansıttığını aktardı.

Aynıkaynak, 22 yaş 8 aylık olan Finn Sormann’ın, 15 Haziran 2010’da 21 yaş 11 aylıkken Slovakya’ya gol atan Winston Reid’in ardından, Dünya Kupası tarihinde Yeni Zelanda Milli Takımı adına gol atan en genç ikinci oyuncu olduğunu da ekledi.

"Stats Foot", Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki dokuz maçtan sadece birinde kalesini gole kapatabildiğini ve bunun 17 Haziran 1990'da İrlanda karşısında gerçekleştiğini de belirtti.

Her iki takım da açılış turunda sadece birer puan toplayabildikten sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetlerini elde etmek amacıyla bu karşılaşmaya çıkıyor.

Mısır milli takımı, turnuvaya Belçika ile 1-1 berabere kalarak başlamışken, Yeni Zelanda milli takımı ise ilk turda İran ile 2-2 berabere kalmıştı.