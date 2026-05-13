Yeni Zelanda - Mısır maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, BC Place bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’da yine unutulmaz bir futbol ayı yaşatacak; grup aşamasında Yeni Zelanda ile Mısır, Vancouver’daki BC Place’de karşı karşıya gelecek.

Bu maçın, özellikle Mısır'ın kıtanın en çok takip edilen milli takımlarından biri olmaya devam etmesi nedeniyle, Okyanusya, Afrika ve Orta Doğu'daki futbolseverlerin büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları, konaklama seçenekleri, stadyum bilgileri ve sınırlı sayıda kalan biletler tükenmeden en ucuz koltukları çevrimiçi olarak nereden temin edebileceğiniz dahil olmak üzere, Yeni Zelanda - Mısır maçı biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Yeni Zelanda - Mısır maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 21 Haziran 2026 - 19:00 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Bilet

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İran - Yeni Zelanda Los Angeles Stadyumu, Los Angeles Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Bilet 26 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Bilet

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Belçika - Mısır Seattle Stadyumu, Seattle Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Bilet 26 Haziran 2026 Mısır - İran Seattle Stadyumu, Seattle Bilet

Yeni Zelanda - Mısır maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda - Mısır maçı biletlerini çeşitli yollardan temin edebilirler.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, rastgele çekiliş dönemleri ve son aşamadaki "ilk gelen alır" usulü satışlar dahil olmak üzere, biletleri çeşitli aşamalarda satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi yeniden satış platformu üzerinden doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilirler.

İkincil bilet platformları: StubHub gibi web siteleri, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için koltuk ayırtmanın alternatif bir yolu olmaya devam ediyor.

Ağırlama paketleri: Premium ağırlama deneyimleri arasında VIP koltuklar, lüks salonlar, özel ikramlar ve maç günü premium erişim yer almaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası biletlerinin tamamının dijital olması ve FIFA'nın resmi mobil bilet satış uygulaması aracılığıyla teslim edilmesi beklenmektedir.

En ucuz Yeni Zelanda - Mısır maç biletlerini arayan taraftarların, biletlerin satış durumunu erken takip etmeleri tavsiye edilir, özellikle de yeniden satış platformlarındaki fiyatlar maçın başlamasına yaklaştıkça hızla yükselebilir.

Yeni Zelanda - Mısır maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının koltuk kategorisine, stadyum bölümüne ve genel piyasa talebine göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması maçları, taraftarların Dünya Kupası'nı canlı olarak deneyimlemeleri için en uygun fiyatlı fırsatlar arasında yer almaktadır. ABD, Kanada ve Meksika'daki tüm ev sahibi şehirlerde giriş seviyesi koltuklar mevcuttur.

Şu anda, koltuk konumuna ve ikinci el piyasa talebine bağlı olarak, Yeni Zelanda - Mısır maçının en ucuz biletlerinin fiyatlarının yaklaşık 70 ila 140 dolar arasında başlaması bekleniyor.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En uygun fiyatlı koltukları arayan taraftarlar, stoklar sınırlı hale gelmeden ve turnuva yaklaştıkça yeniden satış fiyatları artmadan önce erken satın almayı hedeflemelidir.

BC Place hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni Zelanda - Mısır maçı, Kanada'nın önde gelen spor ve eğlence mekanlarından biri olan Vancouver'daki BC Place'de oynanacak.

Vancouver şehir merkezinde bulunan BC Place, modern tesisleri, açılır kapanır çatısı ve büyük spor etkinlikleri sırasında yarattığı coşkulu atmosferiyle tanınır.

Stadyum düzenli olarak uluslararası futbol maçlarına, konserlere ve büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır ve 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Kanada'nın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanmaktadır.

BC Place'in Dünya Kupası maçları sırasında 50.000'den fazla taraftarı ağırlaması bekleniyor.

Stadyum atmosferinin, özellikle uluslararası turnuvalarda tutkulu ve enerjik sahneler yaratmasıyla tanınan Mısırlı taraftarlar sayesinde oldukça canlı olması bekleniyor.