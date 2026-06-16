Yeni Zelanda - Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - Grp. G BC Place Vancouver

Yeni Zelanda - Mısır maçı 21 Haziran 2026 tarihinde saat 21:00 EST'de ve 22 Haziran 2026 tarihinde saat 01:00 GMT'de başlayacak.

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Yeni Zelanda - Mısır: Maçın arka planı

Batı Kanada'da oynanacak olan bu maç, her iki ülkenin de mükemmel bir dengeye sahip G Grubu'ndaki sıkışıklığı kırmaya çalışması nedeniyle büyük önem taşıyor. Seattle'da Mısır'ın Belçika ile 1-1 berabere kalması ve Los Angeles'ta Yeni Zelanda'nın İran ile 2-2 berabere kalmasıyla tüm grubun puanları eşitlenirken, BC Place Vancouver'daki hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, psikolojik ivme ve yüksek tempolu açılış maçlarından sonra hızlı bir şekilde fiziksel olarak toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek kuzeye doğru yola çıkıyor.

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan, dirençli ve son derece disiplinli bir düşük blokla Belçika'nın hücumunu bastırmak için cesurca mücadele eden takımını bir an önce oturtmak zorunda. Hassan, efsanevi talismanı ve kaptanı Mohamed Salah'a güvenerek hücum geçişlerini ateşleyecek, rakip savunma hatlarını genişletecek ve yüksek enerjili okyanus savunmasını aşmak için gerekli olan ölümcül son üçte bir sahadaki bitiriciliği sağlayacak. Karşılarında ise Darren Bazeley'in yönettiği, yapısal olarak dirençli ve hırslı bir Yeni Zelanda takımı duruyor. İran'ı iki kez öne geçerek turnuvadaki yeteneklerini kanıtlamış olan All Whites, korkusuz, agresif bir taktik planına ve üst düzey disiplin gerektiren durumlarda ortaya çıkan etkileyici bir fiziksel üstünlüğe sahip.

Son teknoloji ürünü BC Place'de oynanacak bu karşılaşma, taktiksel ayarlamaların yapıldığı karmaşık bir satranç maçı olacak. Her iki taraf da orta sahada savunma çöküşünü göze alamayacağından, orta saha iletişimi ve hızlı dikey vasıflar belirleyici unsurlar olacak. Mısır, bu maçı grubun doğal lideri olarak teknik üstünlüğünü ortaya koymak için ideal bir platform olarak görecek, Yeni Zelanda ise sahaya patlayıcı kanat oyununu silah olarak kullanmak ve Mısır'ın geçiş hatalarını cezalandırmak için hevesli bir şekilde çıkacak. Grup sıralamaları netleşmeye başladıkça, G Grubu'ndan güvenli bir şekilde çıkmanın önemi, ilk düdükten itibaren taktiksel yaklaşımı domine edecek.

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Her iki takım da 1. maç gününde nasıl bir performans sergiledi?

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Belçika 1-1 Mısır

Hossam Hassan’ın öğrencileri, Seattle’da Avrupa’nın devlerini çaresiz bırakacak bir taktiksel disiplin dersi vererek, hayati önem taşıyan 1-1’lik bir açılış beraberliği elde etti. Firavunlar, 19. dakikada Emam Ashour’un doğum günü çocuğu Mohamed Salah’ın savunmayı parçalayan pasını yakalayıp Thibaut Courtois’yı geçecek şekilde attığı güçlü şutla Kırmızı Şeytanları şaşkına çevirdi. Mısır, merkez savunma oyuncusu Mohamed Abdelmonem'in sert bir alçak blok kurmasıyla kahramanca üstünlüğünü korudu. Ancak 66. dakikada Romelu Lukaku'nun oyuna girmesiyle kalpleri kırıldı; sahaya girdikten sadece birkaç saniye sonra, forvetin yoğun fiziksel baskısı savunma oyuncusu Mohamed Hany'nin talihsiz bir kendi kalesine gol atmasına neden oldu. Maçın sonlarında gelen beraberlik golüne rağmen, zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen bu sonuç, Mısır'a Vancouver'a giderken büyük bir psikolojik avantaj sağladı.

İran 2-2 Yeni Zelanda

Darren Bazeley'in takımı Los Angeles'ta inanılmaz bir hücum azmi ve yapısal bir korkusuzluk sergiledi, ancak iki kez öne geçtikten sonra İran ile 2-2 berabere kalarak sahadan biraz tatminsiz ayrıldı. All Whites, 6. dakikada Elijah Just'ın attığı golle rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Asya devlerini sarsan yüksek tempolu bir pres stili sergiledi. İran geçici olarak skoru eşitledi, ancak Just ikinci yarının başında muhteşem bir ikinci gol atarak Yeni Zelanda'yı tekrar öne geçirdi. Ne yazık ki 63. dakikada savunmadaki yorgunluk, kolay bir gol yiyerek skoru eşitlemesine neden oldu, ancak fiziksel takım çalışmasıyla dolu performans, 2. maç gününe girerken onlara büyük bir güven verdi.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel değişiklikleri yapmalı?

Yeni Zelanda (Darren Bazeley): Orta saha konsolidasyonu ve savunma dinlenme yapısı

Darren Bazeley, All Whites'ın Los Angeles'ta İran karşısında iki kez öne geçmesini sağlayan korkusuz, yüksek tempolu hücum kimliğini değiştirmesine gerek yok. Elijah Just'ın patlayıcı kanat oyunu ve keskin hareketleri, son üçte bir alanda kaos yarattı ve Yeni Zelanda'nın dünya sahnesinde tehdit oluşturacak ateş gücüne sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Bazeley, takımının maksimum puanı almasını engelleyen savunma zaaflarını gidermek zorunda. İran karşısında takım, savunma geçişlerinde yapısını korumakta zorlandı ve dörtlü savunmanın önünde geniş boşluklar bıraktı. Basıncı emip hızlı kontrataklarla vuran Mısır karşısında, çok yüksek pozisyonda oynamak veya topu kolayca kaybetmek ölümcül olacaktır. Bazeley'in öncelikli ayarlaması, orta saha çift pivotu üzerinde olmalı ve bu oyuncuların stoperleri korumasını ve Mısır'ın geçişlerini başlatmadan önce üstten gelen direkt pasları etkisiz hale getirmek için savunma yapısını yönetmesini sağlamalıdır.

Mısır (Hossam Hassan): Orta saha geçiş hızı ve geniş alanlardaki hücum desteği

Hossam Hassan'ın son derece disiplinli savunma yapısı, Seattle'da Belçika'nın yıldızlarla dolu hücum hattını uzun süreler boyunca etkisiz hale getirmede oldukça etkili oldu. Firavunlar, ceza sahasını başarıyla doldurdu, hatlar arasındaki boşlukları daralttı ve kahramanca bir düşük blok savunmasına güvenerek açılış maçında bir puan aldı.

Ancak 2. maç günü, Mısır’ın topu ele geçirdikten sonra nasıl kullanacağı konusunda köklü bir yeniden ayarlama gerektiriyor. Fiziksel gücü yüksek ve enerjik bir Yeni Zelanda takımına karşı 90 dakika boyunca tamamen pasif kalmak, sürdürülebilir olmayan bir strateji olup, sonunda kanat oyuncularının yorgunluğuna yol açacaktır. Hassan’ın taktiksel ayarlaması, orta saha hattına odaklanmalı ve Emam Ashour ile orta saha hattının topu çok daha yüksek dikey hızda ileriye taşımasını sağlamalıdır. Mısır atağa çıktığında, kaptan Mohamed Salah'a hemen kanatlardan destek sağlamalıdır. Takımın yıldız oyuncusunu fiziksel olarak güçlü stoperlerin karşısında yalnız bırakmak yerine, üst üste binen bekler, Yeni Zelanda'nın ilerleyen hatlarının geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek için sahayı agresif bir şekilde genişletmelidir.

2. Maç Günü öncesinde takımlarla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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Yeni Zelanda takım haberleri

Darren Bazeley'in BC Place'e giderken önündeki en büyük zorluk, fiziksel zindeliği korurken takımının muazzam psikolojik ivmesini yönetmektir. All Whites, İran'a karşı oynadıkları zorlu ve yüksek tempolu 2-2'lik açılış maçından büyük bir özgüvenle ve en önemlisi, önemli bir sakatlık sorunu yaşamadan çıktı, bu da Bazeley'e seçebileceği tamamen formda bir kadro sağladı.

Efsanevi kaptan ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Chris Wood, 1. Maç Günü'ndeki isabetli asistinin ardından bir kez daha ana hedef adam olarak hücum hattını yönetecek. Asıl kadro seçimi merak konusu ise kanatlarda yatıyor. İran karşısında her iki golü de atan kanat oyuncusu Elijah Just, olağanüstü bireysel performansının ardından ilk 11'de yerini garantiledi. Ancak Bazeley, Mısır'ın düşük blokuna karşı daha fazla dikeylik katmak için orta sahada küçük rotasyonlar yapmayı düşünebilir. Turnuva öncesi form endişesini başarıyla aşan Sarpreet Singh ve Ben Old gibi dinamik oyuncular, maçın başlangıcından itibaren Afrika devlerini dengesizleştirmek için daha fazla süre almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Mısır takım haberleri

Hossam Hassan, takımını Yeni Zelanda maçına hazırlarken çok daha karmaşık bir fiziksel toparlanma süreciyle karşı karşıya. Firavunlar ile ilgili en çok konuşulan konu, Seattle'da Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kahramanca savunma yaparken oyuncuların maruz kaldığı yoğun fiziksel yük.

Defans açısından takım, Mohamed Hany'yi yakından takip ederek, talihsiz ikinci yarı kendi kalesine attığı golün ardından zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmaya hazır olduğundan emin olacak. Hamdi Fathy ve Yasser Ibrahim'den oluşan stoper ikilisi, fiziksel olarak zorlu geçen 90 dakikayı hasarsız atlattı ve sol bek Ahmed Fotouh ile birlikte sağlam bir alçak blok oluşturmada hayati rol oynayacak. Kaleci Mostafa Shobeir, Belçika karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından kendine güvenle yerini koruyacak ve organizasyonel iletişimi, Yeni Zelanda'nın hava topları tehdidini kontrol altında tutmak için hayati önem taşıyacak.

Tartışmasız en önemli isim, sağ kanatta oynayan ve Emam Ashour'un açılış golüne muhteşem bir asist yapan kaptan Mohamed Salah olmaya devam ediyor; ikisi de maçın sonlarında oyundan çıktı. Saldırıdaki en büyük soru işareti, forvet hattının geri kalanının nasıl doldurulacağıdır; zorlu bir açılış maçının ardından tek forvet Omar Marmoush'un rolü kesinleşirken, Hassan, geçişler sırasında hücumun tamamen Salah'a bağımlı hale gelmemesi için sol kanat oyuncusu Mostafa Ziko'dan daha fazla hücum katkısı bekleyecektir.

Yeni Zelanda - Mısır maçının kilit eşleşmeleri

Her iki takım da zorlu geçen ilk maçlarından birer puanla ayrıldığından, Vancouver’da oynanacak bu kritik G Grubu karşılaşmasının kaderi, sahadaki birebir oyuncu mücadelelerine bağlı olacak. Her iki teknik direktör de, ilk tur maçlarında ortaya çıkan taktiksel zayıflıkları değerlendirmek için bu kilit ikili mücadelelere odaklanacak.

Chris Wood - Yasser Ibrahim

Yeni Zelanda'nın efsanevi kaptanı ve tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Chris Wood, Darren Bazeley'in hücum hattının fiziksel ve hava toplarında odak noktası olmaya devam ediyor. Wood, 1. maç gününde İran'a karşı Elijah Just'un muhteşem açılış golüne nokta atışı bir asist yaparak, top tutma konusundaki üstünlüğünü kanıtladı. Mısır'ın meşhur kompakt ve son derece disiplinli alçak bloğunu kırmak için Wood'un rolü çok önemli olacak; muazzam fiziksel varlığını kullanarak rakip stoperleri sabitlemeli, geniş ortalardan gelen hava toplarında üstünlük sağlamalı ve Just gibi dinamik ikinci dalış yapan oyuncuların yararlanabileceği boşluklar yaratmalıdır.

Onu durdurma görevi, Mısır'ın Belçika karşısında sert ve son derece disiplinli bir savunma performansı sergileyen Al Ahly'nin stoperi Yasser Ibrahim'e düşüyor. Mısır'ın alçak blok savunması Seattle'da uzun süre yapısal olarak dirençli olsa da, ikinci yarının sonlarında Romelu Lukaku oyuna girdiğinde aşırı ve doğrudan fiziksel baskı karşısında küçük zayıflıklar gösterdi. Ibrahim, orta sahada mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, hava toplarında fiziksel olarak ezilmemeli ve Wood'un akıllı hareketleriyle pozisyonundan uzaklaştırılmamalıdır; aksi takdirde All Whites'ın kanat oyuncuları için boşluklar açılacaktır.

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Mohamed Salah vs Liberato Cacace & Michael Boxall

Mısır takımının tartışmasız kalbi ve dünya çapında yaratıcı motoru olan kaptan Mohamed Salah, Belçika karşısında geçiş tehditlerini tamamen belirledi ve Emam Ashour'a yaptığı muhteşem, savunmayı parçalayan asistle Avrupa devlerini açığa çıkardı. Yeni Zelanda karşısında, birincil hedefi orta saha presini aşmak ve en sevdiği sağ kanattan hızlı dikey geçişler başlatmak olacak. Eğer Salah'a son üçte birde savunmacılarla yüzleşmek için zaman ve alan tanınırsa, ölümcül içe kesme hareketi rakibin dizilişini dengesizleştirecek ve çaresiz bir savunma yapmaya zorlayacaktır.

Bu efsanevi ritmi bozmak isteyen Yeni Zelanda'nın sol tarafındaki savunma ikilisi, kusursuz bir koordinasyona ihtiyaç duyacak. Sol bek Liberato Cacace ve tecrübeli stoper Michael Boxall, Mısır'ın yıldız oyuncusunu durdurma konusunda başlıca sorumluluğu üstlenecek. Cacace, üst üste koşularla sahada çok ileriye çıkmamalı, Boxall ise Salah sol ayağıyla içeriye doğru keserken yarı alanları kapatmak için agresif bir şekilde savunma pozisyonunu yönetmelidir. Pas yollarını erken kapatmak, Afrika devlerinin Yeni Zelanda'nın orta saha pivotunu tamamen atlatmasını ve savunma hattını pasif, sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini önlemek için çok önemlidir.

Takım haberleri ve kadrolar

Yeni Zelanda, bu Dünya Kupası kampanyasında Darren Bazeley yönetiminde sahaya çıkacak. Maç öncesinde All Whites kadrosunda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi teyit edilmedi ve muhtemel ilk 11 kadrosu da açıklanmadı. Resmi kadro bilgileri teyit edildiğinde, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Mısır teknik direktörü Hossam Hassan da ilk 11'ini henüz onaylamadı; şu anda Pharaohs'ta sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde kadroya ilişkin yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Yeni Zelanda, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle bu maça giriyor. En son sonuçları, 16 Haziran'daki Dünya Kupası açılış maçında İran ile 2-2 berabere kalmalarıydı, bu serideki tek galibiyetleri ise Mart ayında Şili'ye karşı 4-1'lik skorla elde ettiler. Aynı dönemde İngiltere'ye 1-0, Haiti'ye 4-0 ve Finlandiya'ya 2-0 yenildiler. Yeni Zelanda bu beş maçta yedi gol attı ve dokuz gol yedi.

Mısır'ın son beş maçındaki performansı ise iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetten oluşuyor. En son 15 Haziran'da Dünya Kupası grup açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldılar. Bundan önce, Mayıs ayı sonunda Rusya'yı 1-0 yendiler ve Mart ayında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiler. 6 Haziran'da Brezilya'ya 2-1 yenilmeleri ve bu sonuçların arasında İspanya ile golsüz berabere kalmaları, beş maçlık seriyi tamamlıyor. Mısır, bu dönemde altı gol attı ve üç gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

NZL Son maç EGY 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Mısır 1 - 0 Yeni Zelanda 0 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Mevcut verilerde bu iki takımın tek karşılaşması 22 Mart 2024'te oynanan ve Mısır'ın Yeni Zelanda'yı 1-0 yendiği bir hazırlık maçıdır. İki ülke arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin başka bir kafa kafaya veri bulunmamaktadır.

Puan Durumu



